Главы нацсобраний Армении и Белоруссии выразили соболезнования после ЧП в казанской школе

Москва, 12 мая. Председатели национальных собраний республик написали письма с соболезнованиями возглавляющей Совфед РФ Валентине Матвиенко.

Председатель Совета Республики национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова пожелала мужества родным погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим, а также выразила надежду на справедливое наказание виновных в трагедии.

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян отметил, что в результате «страшных событий» погибли невинные люди. Мирзоян вместе с Валентиной Матвиенко и всей Россией скорбит о погибших в казанской школе.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл в столицу Татарстана и возложил цветы возле гимназии №175, где в результате вооруженного нападения погибли двое учителей и семеро школьников.