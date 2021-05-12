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Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался кандидатом на пост президента Ирана

Весь мир
Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался кандидатом на пост президента Ирана
Global Look Press  /  Li Muzi

Тегеран, 12 мая. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался как кандидат на пост главы государства. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ушедший в отставку в 2013 году с поста политического главы государства Ахмадинежад снова возвращается в большую политику.

«Люди должны быть вовлечены в процесс принятия решений в Иране. Мы все должны подготовиться к фундаментальным реформам», — заявил Ахмадинежад.

Выборы в Иране назначены на 18 июня 2021 года. Сейчас проходит регистрация кандидатов на пост президента, а участники плебисцита подают заявки.

Прием документов начался во вторник, 11 мая. По сообщению Министерства внутренних дел Ирана, в первый же день о своем желании баллотироваться изъявили 57 кандидатов. В их числе упомянуты экс-министр обороны Ирана Хосейн Дехкан и бывший министр связи Мохаммад Хасан Нами.

Первый отборочный этап закончится в субботу, 15 мая. После этого проверяющий орган из 12 членов, назначенных Советом стражей конституции (надпарламентский орган власти), начнет отсев заявлений. Решение о допуске должно быть принято до 25 мая.

Новые правила

Нынешние выборы проходят по новым правилам, установленным Конституционным судом Ирана. Их целью стал отсев людей, которые не обладают достаточной квалификацией для государственного управления.

Баллотироваться на пост президента страны могут граждане не младше 40 и не старше 75 лет. В его биографии должен быть опыт работы не менее четырех лет на политической, административной, военной или академической должности.

Иначе говоря, кандидатами на пост президента в Иране могут стать те, кто прежде работал в правительстве, губернаторском корпусе либо был мэром крупного города. Кроме того, документы принимают у военачальников в звании не ниже генерал-майора.

Кто такой Махмуд Ахмадинежад

Родившийся в семье кузнеца Махмуд Ахмадинежад в 1976 году поступил в Тегеранский университет науки и технологий. Будучи студентом он участвовал в антиправительственном движении и даже примкнул к ультраконсервативной исламистской «Организации за укрепление университетов и духовных училищ».

В июне 2005 года Ахмадинежад выиграл президентские выборы, а 12 июня уже 2009 года сумел переизбраться на второй срок.

На главном политическом посту был известен своими антиизраильскими взглядами и критикой Белого дома. С поста главы государства Ахмадинежад ушел в 2013 году. Баллотироваться еще раз ему было запрещено по закону в связи с ограничениями. Бывший президент имеет достаточно много сторонников по стране. Многие из них с чувством ностальгии смотрят на времена, когда Тегеран вел агрессивную дипломатическую политику. 

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