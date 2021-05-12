Шахназаров предложил Собчак отправиться в Латвию после ее слов о параде Победы

Москва, 12 мая. Писатель Михаил Шахназаров раскритиковал блогера и телеведущую Ксению Собчак за пост о параде Победы. «Что там в голове творится?» – возмутился он.

Собчак в День Победы отметилась публикацией в Instagram, где раскритиковала «способ празднования» 9 Мая в виде военного парада. Скандальная журналистка объявила, что дата окончания Великой Отечественной войны является «днем памяти и скорби, а не демонстрации оружия». Она попыталась поставить в пример РФ Израиль с его Днем катастрофы и героизма в апреле и потребовала «не тратить деньги на поздравление ветеранов в TikTok».

Шахназаров жестко раскритиковал Собчак за слова о параде Победы. Он предложил ведущей «поучить русский», усомнившись в правильности формулировки «способ празднования». Слова о дне скорби писатель назвал реализацией той же либеральной методички, что и у актера Дмитрия Назарова, оскандалившегося с критикой парада в стихах.

Чтобы 9 Мая стало «днем скорби», Шахназаров предложил Собчак отправиться в Прибалтику, намекнув на попытки оправдания нацизма в государствах региона. Говоря о других странах, Шахназаров напомнил, что Собчак и остальные россияне находятся не в Израиле, а в стране, которая в годы войны спасла тысячи евреев из нацистских концлагерей.

«Что там в голове творится? И Израиль, и TikTok с поздравлениями, и народные деньги. Может, не стоит говорить то, о чем вы говорить не способны? Не генерируются у вас мысли, к сожалению. Не дано. И не надо прививать нам чувство вины. Дни скорби нравятся? В Латвии на 14 праздничных дней 18 дней скорби. Пожалуйста, скорбите», - сказал Шахназаров на своем YouTube-канале «Шах и Мат».

Ранее пост Собчак раскритиковал известный тележурналист Владимир Соловьев. Он задался вопросом, зачем журналистка отправилась на репетицию парада, если не воспринимает данное мероприятие. Также Соловьев выразил мнение, что Собчак «можно все», так как после подобных скандальных выходок она продолжает работать на федеральном ТВ благодаря влиянию матери – сенатора Людмилы Нарусовой.