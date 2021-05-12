Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 14:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:41
Участие в телешоу обернулось для возлюбленной Илона Маска госпитализацией
14:40
Политика
Мишустин 40 раз вспомнил Путина в ходе выступления перед правительством
14:40
Экономика
Кабмин профинансирует обеспечение инвалидов креслами-колясками
14:39
Политика
Песков рассказал о проработке нового положения о гражданском оружии
14:38
Происшествия
Военкомат признал казанского стрелка годным к службе вопреки диагнозу
14:38
Армия
Москва призвала к сдержанности стороны палестино-израильского конфликта
14:37
Экономика
Прогноз ЕК по росту ВВП РФ стал поводом напомнить Западу о "неработающих санкциях"
14:34
Общество
Потолок рухнул в здании университета в Ростове, ФАН узнал подробности
14:32
Общество
Шахназаров предложил Собчак отправиться в Латвию после ее слов о параде Победы
14:31
Общество
Россияне пожаловались на сбои в работе «Яндекса»
14:30
Происшествия
Отставной генерал полиции Михайлов озвучил причину стрельбы в казанской гимназии
14:27
Политика
Норкин напомнил американцу Бому о реальной роли США во Второй мировой войне
14:27
Экономика
Еврокомиссия прогнозирует ускоренный рост ВВП России в 2021 году
14:27
Армия
Минобороны Армении заявило об урегулировании ситуации в Сюникской области
14:27
Общество
Голикова исключила введение локдауна в России осенью
14:25
Общество
Голикова заявила о скором открытии авиасообщения с рядом стран
14:23
Армия
В Израиле пообещали продолжить наносить удары по сектору Газа до достижения полной тишины
14:21
Политика
Беглов грамотно ответил на провокационное заявление Вишневского о незаконных акциях
14:20
Политика
Пентагон согласился упразднить запрет на инвестиции в Xiaomi
14:20
Экономика
Банк России установил официальные курсы валют на 13 мая
Все новости

Шахназаров предложил Собчак отправиться в Латвию после ее слов о параде Победы

Общество
Шахназаров предложил Собчак отправиться в Латвию после ее слов о параде Победы
Global Look Press  /  Zamir Usmanov

Москва, 12 мая. Писатель Михаил Шахназаров раскритиковал блогера и телеведущую Ксению Собчак за пост о параде Победы. «Что там в голове творится?» – возмутился он.

Собчак в День Победы отметилась публикацией в Instagram, где раскритиковала «способ празднования» 9 Мая в виде военного парада. Скандальная журналистка объявила, что дата окончания Великой Отечественной войны является «днем памяти и скорби, а не демонстрации оружия». Она попыталась поставить в пример РФ Израиль с его Днем катастрофы и героизма в апреле и потребовала «не тратить деньги на поздравление ветеранов в TikTok».

Шахназаров жестко раскритиковал Собчак за слова о параде Победы. Он предложил ведущей «поучить русский», усомнившись в правильности формулировки «способ празднования». Слова о дне скорби писатель назвал реализацией той же либеральной методички, что и у актера Дмитрия Назарова, оскандалившегося с критикой парада в стихах.

Чтобы 9 Мая стало «днем скорби», Шахназаров предложил Собчак отправиться в Прибалтику, намекнув на попытки оправдания нацизма в государствах региона. Говоря о других странах, Шахназаров напомнил, что Собчак и остальные россияне находятся не в Израиле, а в стране, которая в годы войны спасла тысячи евреев из нацистских концлагерей.

«Что там в голове творится? И Израиль, и TikTok с поздравлениями, и народные деньги. Может, не стоит говорить то, о чем вы говорить не способны? Не генерируются у вас мысли, к сожалению. Не дано. И не надо прививать нам чувство вины. Дни скорби нравятся? В Латвии на 14 праздничных дней 18 дней скорби. Пожалуйста, скорбите», - сказал Шахназаров на своем YouTube-канале «Шах и Мат».

Ранее пост Собчак раскритиковал известный тележурналист Владимир Соловьев. Он задался вопросом, зачем журналистка отправилась на репетицию парада, если не воспринимает данное мероприятие. Также Соловьев выразил мнение, что Собчак «можно все», так как после подобных скандальных выходок она продолжает работать на федеральном ТВ благодаря влиянию матери – сенатора Людмилы Нарусовой.

собчак парад шахназаров день победы
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 242773 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 241453 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 161175 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 123196 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 117897 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Общество / Шахназаров предложил Собчак отправиться в Латвию после ее слов о параде Победы
Рейтинг@Mail.ru