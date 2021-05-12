Россияне пожаловались на сбои в работе «Яндекса»

Москва, 12 мая. Интернет-пользователи массово столкнулись со сбоями в работе портала «Яндекс». Пик сбоев пришелся на 14:10 по московскому времени.

Больше всего жалоб на некорректную работу «Яндекса» поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Почти 90% пользователей столкнулись с неполадками в работе сайте, еще 8% жалоб коснулись с проблемами при отправке или получении сообщений через почти «Яндекса».

Пользователи портала до этого сообщали о сбоях уже трижды в период с марта по май 2021 года. Неполадки в работе отечественных сервисов зафиксировали 26 и 29 марта, а также 2 апреля.