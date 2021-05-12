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Отставной генерал полиции Михайлов озвучил причину стрельбы в казанской гимназии

Происшествия
Отставной генерал полиции Михайлов озвучил причину стрельбы в казанской гимназии
sledcom.ru  /  Пресс-служба СК РФ

Казань, 12 мая. Ситуация в обществе могла стать причиной трагедии в казанской гимназии №175. Такое мнение озвучил генерал-лейтенант полиции в отставке, общественник Александр Михайлов.

Бывший силовик, участник контртеррористических операций подчеркнул, что меры безопасности, действующие и предлагаемые, никак не помогут. Он констатировал, что происходившие ранее нападения на образовательные учреждения это подтверждают, сообщало ОСН.

Александр Михайлов обратил внимание, что не всегда бойни и даже теракты совершаются с применением огнестрельного оружия. В ход иногда идут ножи, топоры и биты. По его мнению, трагедия не связана с оборотом гражданского оружия. Тут необходимо смотреть на состояние общества.

Отставной генерал констатировал, что атмосфера вокруг довольно напряженная, в чем можно убедиться, посмотрев телевидение или контент в Сети. Он считает, что у некоторых людей видна крайняя степень возбуждения. Они «доходят до последней черты» и совершают злодеяния. Еще одним фактором Михайлов считает отсутствие гражданского общества, как такового. Есть люди, которые живут в своем мире и не хотят принимать во внимание реальную обстановку. Именно гражданское общество может быть инструментом обеспечения безопасности, добавил бывший генерал.

Нападение на школу в Казани было совершено 11 мая. Вооруженный дробовиком 19-летний юноша застрелил семь школьников и двух взрослых.

дети убийство стрельба школа
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