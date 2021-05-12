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Норкин напомнил американцу Бому о реальной роли США во Второй мировой войне

Политика
Норкин напомнил американцу Бому о реальной роли США во Второй мировой войне
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 12 мая. Телеведущий Андрей Норкин поспорил с американским экспертом Майклом Бомом о роли США и СССР во Второй мировой войне. «Вы воевали далековато», - напомнил журналист.

Бом посмотрел парад Победы в Москве и услышал в речи президента РФ Владимира Путина намек на одиночество Советского Союза в противостоянии с нацистами. Российский лидер заявил, что советский народ был един в самое трудное время Великой Отечественной и решающих сражениях всей Второй мировой.

Судя по всему, американец перепутал слова «один» и «един». Это не помешало Бому заявить, что он «не узнал Путина» в данном выступлении. Норкин признался, что считает трактовку американского гостя вполне справедливой, так как решающий перелом в войне был достигнут СССР без посторонней помощи.

«Да, мы были одни. Что не так?» – спросил Норкин.

Эксперт из США напомнил о критике в адрес Дональда Трампа, когда тот «забыл» об СССР, перечисляя победителей Второй мировой войны. Норкин в ответ указал, что Соединенные Штаты вступили в войну уже после решающего перелома, достигнутого на Курской дуге и в Сталинграде. Помощь в виде ленд-лиза не была благотворительностью, так как за это Советы заплатили немалые деньги.

«Я не склонен принижать, но и не склонен преувеличивать. Знаете, у США, мягко говоря, была немножечко своя война. Вы во время Второй мировой воевали далековато от европейского театра военных действий. У вас был Тихий океан, Юго-Восточная Азия. Да, Италию освобождали – но не в самом начале войны. И не забывайте, пожалуйста, что ленд-лиз не был гуманитарной помощью. За это брали денежки, причем в валюте», - сказал Норкин.

Жители западных стран называют празднование Дня Победы в России закономерным следствием колоссальной жертвы, которую принес советский народ в борьбе с нацизмом. Многие в Европе приводят статистику погибших и напоминают, что СССР потерял более 20 млн человек (для сравнения, Франция – около 500 тысяч).

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