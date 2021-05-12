Сутки взаимных обстрелов: как развивается палестино-израильский конфликт

За минувшие сутки обострение палестино-израильского конфликта не снизилось. Теперь Тель-Авив рассматривает перспективы расширения военной операции против военизированных группировок в секторе Газа.

Как развивается локальный конфликт между арабами и руководством Израиля — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

С начала нового этапа эскалации обстановки с территории палестинского анклава на берегу Средиземного моря в направлении еврейского государства было выпущено свыше тысячи ракет, сообщила утром 12 мая пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Погибли по меньшей мере пятеро израильтян, около 200 получили ранения.

38 часов

1050+ ракет

по центральному и южному

Израилю



Это. Должно. Закончиться. pic.twitter.com/uU1WkcXt7s — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 12, 2021

Сообщается, что системы ПРО «Железный купол» смогли перехватить значительную часть снарядов, а около 200 из них разорвались, не долетев до разделительного забора — еще над территорией палестинского анклава.

Система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватывает ракеты над южным Израилем: pic.twitter.com/nc3lTG4fAS — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 12, 2021

Операция ЦАХАЛ

ЦАХАЛ начал свою военную операцию «Страж Стены», направленную против членов движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» в секторе Газа 11 мая. Израильские ВС используют боевую авиацию и военные катера, оснащенные ударным вооружением.

По словам главы генштаба израильской армии Авива Кохави, силовики не исключают дальнейшего расширения своей деятельности. В будущем возможно применение наземных сил.

Вечером во вторник в официальном аккаунте в социальной сети Twitter представители израильских силовиков обратились к мирным жителям палестинского региона, посоветовав им держаться подальше от объектов размещения оружия исламистского движения, которые стали целью их ударов.

Гражданам Газы:



ЦАХАЛ наносит удары по складам оружия ХАМАС, спрятанным внутри гражданских зданий в Газе.



ХАМАС хочет навредить вам, мы призываем вас держаться подальше от мест размещения оружия ХАМАС и быть в безопасности.



Наша цель - только уничтожить террор. — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021

В ночь с 11 на 12 мая взаимные обстрелы продолжались.

Каждая красная метка означает сирену в Израиле за последние 30 минут: Израиль под ударом. pic.twitter.com/xT2K81HdIj — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021

Система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватывает ракеты над южным Израилем: pic.twitter.com/nc3lTG4fAS — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 12, 2021

Ранним утром 12 мая израильские военные сообщили, что они продолжают наносить удары по целям в Газе. При этом в ЦАХАЛ отметили, что это их крупнейший удар по палестинской территории начиная с 2014 года.

Результатом ночных атак ВВС еврейского государства стало уничтожение домов троих статусных руководителей ХАМАС. Среди погибших оказались ключевые фигуры разведки исламистского движения: глава отдела безопасности военной разведки Хасан Каоги и его заместитель, глава контрразведки Ваил Исса.

Наши истребители вместе со службой безопасности ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Каоги, глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Ваил Исса, глава контрразведки.



Похоже, наша разведка лучше. — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 12, 2021

Армия обороны Израиля по итогам дня и ночи отчиталась о поражении свыше 500 целей в Палестине. По статистике на утро, в общей сложности в секторе Газа были убиты 35 человек и не менее 233 получили ранения различной степени тяжести.

ЦАХАЛ уничтожил в секторе Газа несколько домов (в том числе и многоэтажных), а также телебашню, в которой размещались резиденции большого количества палестинских СМИ.

Israeli warplanes dropped a bomb on this apartment building, completely demolishing the homes of 80 Palestinian families in the blockaded Gaza Strip. Here's what the building looked like before the bombs, and after. pic.twitter.com/HYiCyfPe4t — IMEU (@theIMEU) May 11, 2021

Силы ХАМАС, в свою очередь, смогли поразить своей ракетой нефтехранилище и повредить участок транс-израильского нефтепровода.

Гражданские волнения

Тем временем на контролируемой Израилем территории продолжаются беспорядки. В ночь со вторника на среду были зафиксированы столкновения между арабами и евреями на Храмовой горе на востоке Старого Иерусалима. Кроме того, протесты начались и в других городах: Хайфе, Рамле, Акко и Лоде. В последнем после новых погромов власти ввели чрезвычайное положение.

I think it’s been 20 years since cities like Lod have erupted in protests like this. Similar videos coming from Haifa and other cities and towns. pic.twitter.com/c3c97KwdHV — Aziz Abu Sarah (@AzizAbuSarah) May 10, 2021

В столкновениях с правоохранителями теперь стали принимать участие и израильские арабы, проживающие не в «резервациях» вроде сектора Газа или Западного берега реки Иордан, а имеющие полноценное гражданство еврейского государства. Так что теперь речь идет не только о внешних, но и о внутренних проблемах на территории Израиля, руководство которого не уделило должного внимания урегулированию еврейско-арабских отношений.

Также представители Лиги арабских государств (ЛАГ) обратились к Международному уголовному суду в Гааге с призывом возбудить расследование военных преступлений Израиля против палестинцев. При этом лидеры ближневосточных стран выразили намерения созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации в регионе.

Arab League calls on international criminal court to stop Israeli crimeshttps://t.co/mnqWVBXUFy pic.twitter.com/o8E8VELr2N — ALRAY AGENCY - Gaza (@Alraypsen) April 29, 2021

Утро среды

Утром 12 мая в командовании армии еврейского государства отчитались о перехвате «Железным куполом» ударного беспилотника палестинцев, вылетевшего в направлении израильской территории.

Всего через несколько часов после этого военное крыло ХАМАС «Бригада Аль-Кассама» заявило об ударе по Израилю управляемой ракетой с севера сектора Газа. Тем не менее снаряд не достиг цели — ЦАХАЛ сообщил, что и эта ракета была перехвачена ПВО.

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Военное обострение на границе сектора Газа и израильской территории началось 10 мая 2021 года. Оно произошло на фоне затянувшихся беспорядков на территории Иерусалима, возникших из-за решения властей выселить несколько палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме, где они проживали более 50 лет, но не имели необходимых документов о собственности.

Митинги противников данного решения перетекли в масштабные протесты и погромы на улицах, в которых приняли участие местные полицейские. Дошло до того, что израильская полиция ограничила доступ в мечеть Аль-Акса и начала применять силу для вытеснения оттуда прихожан. Атаки со стороны ХАМАС и «Исламского джихада» стали продолжением начавшегося сопротивления.