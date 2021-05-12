Еврокомиссия прогнозирует ускоренный рост ВВП России в 2021 году

Брюссель, 12 мая. ВВП России в 2021 году вырастет до 2,7%, говорится в прогнозе Еврокомиссии. Ранее ожидалось, что рост российского ВВП по итогам текущего года составит 2%.

Согласно документу, экономика РФ в 2020 году снизилась на 3%, однако пандемия и падение котировок нефти сильно ударили по ней. По мнению экспертов ЕК, сокращение ВВП России в прошлом году было умеренным. Как они считают, Россия сможет восстановить уровень своего ВВП до показателей, предшествовавших пандемии уже в 2022 году.

Активному восстановлению российской экономики будут способствовать не только успехи в борьбе с пандемией, но и позитивная мировая экономическая динамика и рост стоимости нефти. По прогнозу ЕК, среднегодовая цена на нефть Brent в 2021 году составил 63,9 доллара за баррель.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что российская экономика избежала критического падения в 2020 году. Он указал, что это произошло благодаря работе регионов, федеральных ведомств и самих промышленников.