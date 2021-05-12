Минобороны Армении заявило об урегулировании ситуации в Сюникской области

Ереван, 12 мая. Продвижение подразделений азербайджанской армии в Сюникской области Армении прекращено путем переговоров без использования силовых мер.

Снижение напряженности на южном участке армяно-азербайджанской границы прокомментировали в министерстве обороны Армении. Там отметили, что на одном из пограничных участков было зафиксировано проведение работ азербайджанскими военными под предлогом «уточнения линии границы».

«После предпринятых армянскими подразделениями мер азербайджанские военные прекратили эти работы. Сейчас идут переговоры по урегулированию ситуации», — отметили в МО Армении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что информация о боестолкновениях между армянскими и азербайджанскими военнослужащими на Ишханасарском направлении абсолютно не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Азербайджана готовятся к проведению крупных учений.