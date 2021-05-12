Голикова исключила введение локдауна в России осенью

Москва, 12 мая. Правительство РФ не планирует вводить локдаун осенью на фоне пандемии коронавируса, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Специалисты регулярно ведут тщательный мониторинг ситуации с коронавирусом в России. Распространение заболевания в стране находится под контролем. Массовая вакцинация от COVID-19 позволит победить пандемию, добавила Голикова.

Около 24 млн россиян уже сделали прививку от коронавируса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Коллективный иммунитет к заболеванию у россиян должен сформироваться до конца 2021 года, уточнил он.