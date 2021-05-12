Голикова заявила о скором открытии авиасообщения с рядом стран

Москва, 12 мая. Открытие авиасообщения с рядом государств может произойти в ближайшее время. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Многие страны обращаются к российским властям с предложением возобновить авиасообщение. Москва анализирует ситуацию по всему миру. У правительства есть свои критерии открытия границ с другими государствами, добавила Голикова.

Возобновление авиарейсов будет осуществляться в зависимости от эпидемиологической обстановки в странах. Сейчас рассматриваются предложения из Европы, где ситуация с COVID-19 начинает стабилизироваться. Также вице-премьер добавила, что власти не собираются вводить локдаун осенью.