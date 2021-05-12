В Израиле пообещали продолжить наносить удары по сектору Газа до достижения полной тишины

Тель-Авив, 12 мая. Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении армии добиться полного прекращения каких-либо действий со стороны сектора Газа.

По его словам, израильская армия продолжит наносить удары по целям на территории сектора Газа до достижения полной тишины.

«Мы не остановимся, пока не добьемся возвращения спокойствия», — сказал он.

Напомним, 9 мая на границе сектора Газа началась крупнейшая за последние годы эскалация конфликта. За несколько дней из этого района по территории Израиля было выпущено более тысячи ракет. Порядка 200 ракет упали на территории палестинского анклава. В результате обстрелов погибли пять человек.