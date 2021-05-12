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Пентагон согласился упразднить запрет на инвестиции в Xiaomi

  /   Обновлено: 12 мая 2021 14:26
Политика
Пентагон согласился упразднить запрет на инвестиции в Xiaomi
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 12 мая. Министерство обороны США и компания Xiaomi договорились об упразднении запрета на инвестирование в китайскую организацию. Об этом сообщили американские журналисты.

Агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ подтвердило, что Пентагон и Xiaomi достигли соглашения об отмене запрета на инвестиции. Такие ограничения ввели в период президентства Дональда Трампа. Стороны продолжают обсуждать ряд условий и намерены представить совместное заявление к 20 мая.

Минобороны США и китайская компания договорились о дальнейших шагах, которые помогут урегулировать спор без продолжения судебного разбирательства, приводят журналисты вырезку из постановления.

Пентагон может отказаться от создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI. Ведомство может принять такое решение на фоне затянувшихся судебных тяжб вокруг проекта.

сша пентагон xiaomi
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