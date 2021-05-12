Банк России установил официальные курсы валют на 13 мая

Москва, 12 мая. Стоимость американской и европейской валюты упала к рублю. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Центрального банка РФ.

Так, курс доллара составил 74,04 рубля, что на 11,67 копейки ниже предыдущего показателя. Евро опустился на 15,65 копейки, до 89,8475 рубля за денежную единицу.

Биржевая стоимость доллара на старте торгов Московской биржи осталась неизменной, составив 74,11 рубля. Курс евро при этом вырос на 0,75 копейки, до 90,05 руб. за единицу.

В случае соблюдение нескольких условий российская валюта способна укрепиться до 50 рублей за доллар. Соответствующий прогноз озвучил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.