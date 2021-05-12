В Татарстане простились с учительницей, отдавшей жизнь за учеников

Казань, 12 мая. Погибшая 26-летняя учительница английского языка Эльвира И. пыталась спасти ребенка от напавшего на казанскую гимназию. Она оттолкнула школьника подальше от стрелявшего.

В Казани состоялись похороны преподавателя Эльвиры И., которая погибла при стрельбе в школе №175.

Гибель молодой учительницы стала трагической случайностью. Она услышала шум и вышла в коридор. Стрелок открыл огонь по женщине, но она успела заслонить своим телом школьника.

Погибшая окончила институт с красным дипломом. Коллеги называли ее настоящим профессионалом своего дела.

Атака на учебное заведение произошла 11 мая. Бывший гимназист пришел в стены школы и устроил стрельбу. Погибли девять человек, семеро из них — дети. Стрелка задержали, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Устроивший стрельбу 19-летний Ильназ Г. после стрельбы вышел к правоохранителям с поднятыми руками, сообщал ФАН.