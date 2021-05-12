Учителя казанской гимназии назвали стрелка тихим мальчиком «с Камчатки»

Казань, 12 мая. Педагоги городской гимназии, подвергшиеся вооруженной атаке со стороны бывшего ученика, не смогли вспомнить, каким был нападавший во время его учебы в учреждении.

В ходе опроса учителей школы выяснилось, что фактически никто не помнит Ильназа Г. Будущий убийца запомнился в гимназии как тихий мальчик «с Камчатки». По словам преподавателей, подросток никогда не создавал конфликтных ситуаций.

Как сообщает источник ФАН в следственных органах, во время учебы в гимназии №175 Ильназ всегда старался сидеть в одиночестве на последней парте и не привлекать к себе излишнего внимания.

Ранее ФАН писал об учительнице, которая вовремя среагировала на появление стрелка в школе и начала выводить детей через черный ход столовой. Таким образом женщине удалось спасти два класса.