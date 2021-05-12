Кремль: введение права на отгул после прививки от COVID-19 по всей РФ не планируется

Москва, 12 мая. Власти России не планируют вводить по всей стране право на оплачиваемый отгул после прохождения вакцинации от коронавируса, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Подобные решения «в рамках полномочий губернаторов». Пресс-секретарь таким образом прокомментировал предложение губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой во время общения с журналистами.

«Каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось, и в планах такого нет», — заявил Песков.

В России продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. Первый мобильный прививочный пункт для иммунизации населения открылся в Уссурийске.