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Экспорт российского мороженого в США увеличился почти в 4 раза

Экономика
Экспорт российского мороженого в США увеличился почти в 4 раза
pixabay.com

Вашингтон, 12 мая. Лидирующую позицию среди покупателей российского мороженого заняли Соединенные Штаты Америки в начале текущего года. Поставки продукции выросли в 3,7 раза, до 1,9 тысячи тонн.

Соответствующие данные приводятся в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса при Минсельхозе. Россия нарастила экспортные поставки мороженого на 13%, до 5,6 тысячи тонн в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным ФТС. Повышению поспособствовало увеличение отгрузок в страны дальнего зарубежья, передает «Прайм».

Главным драйвером стали поставки мороженого в США, которые выросли в 3,7 раза, до 1,9 тысячи тонн на сумму 4,7 млн долларов. Китай занимает второе место среди импортеров, увеличив ввоз продукции на 43% — до 576 тонн. На третьем месте Казахстан: объем экспорта упал на 57%, до 986 ​​тонн в январе-феврале.

Ранее сообщалось, что экспорт российской сельхозтехники в Европу резко увеличился за первое полугодие текущего года, согласно данным «Росспецмаша».

экспорт импорт мороженное
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Все новости / Экономика / Экспорт российского мороженого в США увеличился почти в 4 раза
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