Голикова заявила об эффективности российских вакцин против индийского штамма COVID-19

Москва, 12 мая. Разработанные российскими учеными вакцины от коронавирусной инфекции являются эффективными против индийского штамма COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В данный момент на территории России нет случаев заражения индийским штаммом коронавируса. В случае, если они появятся, российские вакцины с ним справятся, добавила она.

«Может быть, не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли, но тем не менее, исследования свидетельствуют, что мы защищены», — заявила она журналистам.

Во время выступления в Госдуме с ежегодным отчетом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается. Однако говорить о полной победе над инфекцией, по его словам, преждевременно.