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Писательница Бронзова объяснила, почему Проклова долго молчала о домогательствах

  /   Обновлено: 12 мая 2021 14:30
Шоу-бизнес
Писательница Бронзова объяснила, почему Проклова долго молчала о домогательствах
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 12 мая. Супруга актера Бориса Щербакова, писательница Татьяна Бронзова призвала прекратить обсуждения рассказа актрисы Елены Прокловой о домогательствах.

Проклова стала гостьей шоу «Секрет на миллион» и рассказала, что пережила два эпизода домогательств в подростковом возрасте. Во втором случае к актрисе приставал известный артист, когда ей было всего 15 лет.

Артистка не назвала его имя, но пользователи Сети пришли к выводу, что это мог быть ныне покойный Олег Табаков, с которым Проклова тогда снималась в одном фильме. Многие коллеги осудили актрису за откровения.

«Я считаю, что хватит мусолить эту тему. Неужели больше не о чем говорить?» — высказалась о скандале Бронзова.

По мнению писательницы, чем скорее все замолчат на эту тему, тем быстрее рассказ артистки забудется. Жена Щербакова также объяснила, почему 67-летняя Проклова так долго не говорила о произошедшем.

«Если она хотела его посадить, то уже не посадит. Но она этого не хотела, поэтому и не говорила раньше, а о покойных — или хорошо, или ничего», — цитирует Бронзову Wday.ru.

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина говорила, что Прокловой заплатили за откровения в телеэфире. Она даже назвала гонорар актрисы за рассказ о домогательствах.

домогательства проклова бронзова
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