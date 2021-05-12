Twitter до сих пор не выполнил требования РКН по удалению запрещенного в РФ контента

Москва, 12 мая. Администрация соцсети Twitter еще не выполнила все требования Роскомнадзора по удалению запрещенной в России информации.

Twitter должен удалить еще около 1200 материалов, рассказал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Роскомнадзору нужно предпринимать более решительные меры в отношении социальной сети, где размещен запрещенный контент, заявила ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.