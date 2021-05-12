ФАН выяснил, как будут учиться школьники казанской гимназии после трагедии

Казань, 12 мая. Учащихся девятых и 11-х классов Казани переведут на обучение в соседние школы №171 и №174. Остальные будут учиться дистанционно, заявил источник в министерстве образования.

Речь идет об учащихся гимназии, где 11 мая произошла трагедия. Окончательное решение о переводе школьников выпускных классов власти региона примут позже. Есть вероятность, что даже выпускники будут учиться дистанционно, рассказал источник Федерального агентства новостей.

Ремонтные работы в здании гимназии начнутся сразу после завершения следственных мероприятий. Выпускники будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ по утвержденному расписанию. Сейчас образовательный процесс трансформирован. Занятия приостановлены, подчеркнула заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Журналисты ранее раскрыли подробности произошедшего в казанской гимназии. Первый выстрел нападавший сделал еще на улице. В результате пострадала 19-летняя выпускница школы Алина С. Ее госпитализировали с огнестрельным ранением.