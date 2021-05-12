В Совфеде РФ емко охарактеризовали американские заявления о «кибератаках»

Москва, 12 мая. Выпады в сторону России о «кибератаках» не подтверждены. Это «лирика и антироссийский бред», заявил глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета РФ Андрей Климов.

Об этом депутат сказал в беседе с журналистами российских СМИ. Кроме того, вмешательство с территории американской стороны в адрес РФ превышает 60% от общего числа, уточнили в материале. Если говорить о России, то с ее стороны «хакерские атаки составляют не больше 1–3% от количества киберпреступлений», подчеркнул Климов в беседе с РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что «обвинения» Вашингтона в адрес Москвы бездоказательны.