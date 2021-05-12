Восьмерых пострадавших при стрельбе в Казани везут в Москву

Казань, 12 мая. Медперсонал погрузил в реанимобили восьмерых раненых при стрельбе в городской гимназии №175. Их доставят в аэропорт, а оттуда — бортом в Москву.

По данным источника ФАН, в столичный аэропорт Жуковский уже прибыли бригады врачей, чтобы забрать пострадавших.

Нападение на школу в Казани произошло 11 мая. Вооруженный дробовиком 19-летний юноша начал расстреливать детей и преподавателей. Погибли семь учеников и двое взрослых. Педагоги не растерялись и своими действиями позволили избежать еще больших жертв. Ранения получили 23 человека, сообщал ФАН.