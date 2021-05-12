Река Шибик вышла из берегов на Кубани и подтопила 12 участков

Краснодар, 12 мая. Сильные дожди вызвали подъем уровня воды в реках на территории Крымского района Краснодарского края. Вода проникла в дома, жителей Новоукраинского хутора пришлось эвакуировать.

Как сообщил ФАН источник в экстренных службах региона, сообщения о подтоплениях поступают из разных районов Краснодарского края. Так, например, в Тимашевске за ночь выпало полторы месячных нормы осадков.

В Крымском районе из берегов вышла река Шибик и подтопила окрестности. В Новоукраинском хуторе спасателям пришлось эвакуировать жителей затопленных водой домов. По предварительным данным, всего сильными дождями оказались затоплены 12 участков. Пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее ФАН сообщал, что сильные ливни с грозами и градом обрушатся на Краснодарский край.