Дмитрий Песков восхитился отвагой учителей в казанской школе

Москва, 12 мая. Отважные действия учителей в казанской школе заслуживают восхищения. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, будут ли награждены учителя гимназии в Казани, где 11 мая произошла стрельба. Песков ответил, что на настоящий момент точного решения по этому вопросу не принято.

«Безусловно, все меры, которые были предприняты учителями и педагогами, конечно, заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения», — сказал Дмитрий Песков.

Он также уточнил, что президент РФ Владимир Путин получает соответствующие доклады по ситуации в Казани.

Ранее сообщалось, что ученица казанской гимназии поделилась жуткой историей о нападении стрелка. По ее словам, жизнь класса «держалась» на двери, которую успели закрыть на ключ.