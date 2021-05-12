Первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса открылся в Уссурийске

Уссурийск, 12 мая. Мобильный пункт вакцинации от коронавируса появился в Уссурийске, сообщил главврач ЧУЗ «РЖД-Медицина» Игорь Завертанный.

Жители города теперь смогут сделать прививку от COVID-19 в районе железнодорожного вокзала. Врачи будут использовать для процедуры препарат «ЭпиВакКорона», поскольку он не требует заморозки. При желании горожан его все же могут заморозить, обратил внимание Завертанный.

Вакцинацию от коронавируса в Уссурийске также можно пройти в двух стационарных прививочных пунктах. Оба учреждения открываются в 08:00 и закрываются в 17:00. Порядка 1,6 человека прошли через эти пункты за время майских праздников, сообщает «Контингент».

Прививки от COVID-19 для детей и подростков в России должны стать обязательными, заявил врач Евгений Ковалев. По мнению медика, внесение этой процедуры в прививочный календарь поможет победить пандемию коронавируса.