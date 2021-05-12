Песков заявил о недопустимости преследования Медведчука на Украине

Москва, 12 мая. Политические мотивы преследования депутата Рады Виктора Медведчука на Украине являются недопустимыми с точки зрения демократии, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Генпрокуратура Украины подозревает Медведчука в так называемом совершении государственной измены и «хищении» средств из бюджета.

Дмитрий Песков сообщил, что Медведчук не обращался к российской стороне за поддержкой или убежищем. Москва вряд ли сможет помочь в этом вопросе, сказал спикер.

Сам Медведчук назвал обвинения украинской прокуратуры политической расправой.