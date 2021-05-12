Россия и Египет проведут Год гуманитарного обмена

Москва, 11 мая. Посол Египта в России Ихаб Наср рассказал о подробностях проведения Года гуманитарного обмена между двумя государствами.

По его словам, отношения между Каиром и Москвой, развивавшиеся быстрыми темпами с 1943 г., в последнее время базируются на достижении совместных интересов.

«Обе страны придерживаются ряда принципов, основанных на общих ценностях, среди которых уважение к нормам международного права и следование им, невмешательство во внутренние дела государств, соблюдение четко обозначенных рамок взаимодействия и поиск мирных решений мировых кризисов», — сказал дипломат во время телефонного интервью на канале Extra News.

Наср отметил, что контакты в сфере культуры представляют собой лучшее средство для расширенных и стабильных отношений.

Идея начать Год гуманитарного обмена, объявленная президентами Владимиром Путиным и Абдель Фаттахом ас-Сиси в октябре 2018 г. в Сочи во время саммита «Россия — Африка», основана на создании, развитии и укреплении общения между двумя народами в вопросах культуры, туризма, археологии, образования, науки, спорта, СМИ и дел молодежи.

Посол добавил, что программа Года гуманитарных обменов включает в себя порядка 200 мероприятий — как столичных, так и областных. Одна половина из них пройдет в Египте, а другая — в России. По его словам, это может быть первый раз, когда две страны согласились начать такое интенсивное и разноплановое общение. Россия и Египет уже подготовили подробный план действий для всех мероприятий, рассчитанный до конца текущего года.

Культурное событие должно было состояться в 2020 г., однако ввиду пандемии коронавируса оно было отложено.