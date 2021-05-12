Центральное командование ВС США рассказало о темпах вывода войск из Афганистана

Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США указало численность контингента, который уже выведен из Афганистана в рамках поручения президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает Telegram-канал «Афганская голубка».

CENTCOM информировал, что из Кабула вернулись домой порядка 6–12% от всего количества американских военнослужащих в стране. Министерство обороны США в то же время отказалось называть точное число, ссылаясь на риски.

«Центральное командование выразило озабоченность по поводу обнародования данных о персонале. Мы предполагаем, что этому сокращению могут противостоять талибы», — заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Военное ведомство вывезло из Афганистана часть имущества. Для его переброски потребовались 104 военно-транспортных самолета С-17 Globemasters. Кроме того, более 1800 единиц оборудования были переданы подразделениям материально-технического обеспечения для уничтожения.

Объявление Байдена

Американский президент объявил о полном выводе войск США из Афганистана 14 апреля.

«Пришло время положить конец самой долгой американской войне. Американским войскам пора возвращаться домой», — заявил Байден.

Телевизионное обращение лидера США было записано в том самом зале, где в октябре 2001 года тогдашний американский лидер Джордж Буш — младший анонсировал начало афганской операции «Несокрушимая свобода».

Белый дом инициировал ее после терактов 11 сентября 2001 года, когда самолеты, захваченные боевиками группировки «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ), врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Целями «Несокрушимой свободы» стали «Аль-Каида» и ее лидер Усама бен Ладен (объявленный тогда «террористом номер один»), а также движение «Талибан»1 (запрещено в РФ).

«Главный террорист планеты» был ликвидирован 2 мая 2011 года в ходе операции американского спецназа, который атаковал убежище Усамы бен Ладена в пакистанском Абботабаде.

После его уничтожения аналитики начали упрекать Белый дом в бессмысленности нахождения американских войск в Афганистане. Вашингтон пообещал вывести свой кабульский контингент, но так этого и не сделал.

«Два республиканца, два демократа. Я не буду перекладывать эту ответственность на пятого», — пояснил Джо Байден.

Отныне американские власти обещают оказывать Афганистану только гуманитарную и финансовую помощь.

Реакция талибов

Выступая с анонсом вывода войск, Джо Байден предупредил талибов, что американцы будут защищать свои подразделения и войска партнеров от нападений в период сокращения численности контингентов.

Талибы не поверили американским властям. После телевизионного обращения президента США они усилили свои атаки.

Согласно официальным данным правительства Афганистана, за две с половиной недели с момента, когда боевикам стало известно о заявлении президента США до 1 мая, в результате нападений талибов в 24 провинциях страны погибли 226 человек. В число жертв вошли 69 гражданских лиц и 157 сотрудников сил безопасности.

Федеральное агентство новостей /

Поводом для беспокойства террористов стало нарушение Вашингтоном прежних соглашений. В 2020 году американские власти в Дохе пришли к договоренности с талибами, в рамках которой гарантировали вывод войск к 1 мая 2021 года.

Затянувшееся выполнение обещаний было воспринято как уловка. И официальный представитель «Талибана» Забиулла Муджахид выразил недовольство переносом вывода войск.

«Если соглашение будет нарушено и иностранные силы не покинут нашу страну в указанный срок, проблемы, безусловно, усугубятся, и не выполнивших соглашение привлекут к ответственности», — написал представитель группировки в своем аккаунте в Twitter.

Талибы укрепляются

В ответ Пентагон заявил об усилении авиационной группировки. Военное ведомство объяснило этот шаг необходимостью защиты собственных подразделений.

«Дюжина самолетов F-18 и шесть бомбардировщиков B-52 были переброшены в регион для усиления военного потенциала в переходный период», — заявил глава Комитета начальников штабов Марк Милли.

Но, судя по всему, Белому дому удалось каким-то образом убедить талибов в искренности своих намерений: представители Пентагона отмечают, что с 1 мая талибы прекратили совершать нападения на военнослужащих США и сил Международной коалиции.

Теперь талибы сосредоточились на атаках в отношении афганских военнослужащих. Командующий спецназом Афганской национальной армии в Кандагаре Хайбатулла Ализаи заявил, что боевики пытаются захватить юг страны. Военачальник утверждает, что армейцам удается их сдерживать, но они находят поддержку среди местных жителей.

«Существует среда для вербовки боевиков «Талибана» на юге и юго-западе страны, где они получают финансовую подпитку от незаконного оборота наркотиков. В этом заключается их основной интерес», — пояснил Хайбатулла Ализаи.

Афганское военное ведомство 30 апреля заявило о ликвидации 59 боевиков движения «Талибан» в Кандагаре. По официальным данным, за предыдущие несколько недель в этой провинции уничтожены 1100 талибов.

Независимые источники сомневаются в достоверности этих данных. Реальная ситуация оказалась такова, что движение «Талибан» существенно расширило зону своего влияния.

Накануне боевики захватили один из районов в провинции Вардак, которая находится рядом с Кабулом. После тяжелых боев афганские силы безопасности отступили из региона.

Представители движения «Талибан» заявили о захвате районного управления полиции, управления разведки и военной базы. В руки боевиков попали оборудование и техника.

Усиление давления талибов привело к смене риторики афганских властей. Поначалу президент Афганистана Ашраф Гани заявлял, что Кабул сумеет противостоять боевикам. Однако спустя некоторое время политик призвал талибов положить конец насилию и предложил разделить с ним власть.

«Уже много лет очевидно, что не существует военного решения конфликта в Афганистане. Урегулирование путем переговоров внутри самой страны — единственный путь к устойчивой стабильности», — пояснил свою позицию афганский лидер.

Чего ждать после сентября

Пентагон сомневается в возможности афганских сил безопасности противостоять талибам без поддержки сил Международной коалиции. Глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что в наихудшем случае афганцам грозит неопределенное будущее.

«Есть ряд сценариев. С одной стороны, результаты могут стать драматическими, с плохим исходом. С другой — мы получим сплоченную команду вооруженных сил и правительства, которые держатся вместе», — сказал Милли.

Американский генерал отметил, что армия Афганистана сейчас хорошо обучена и вооружена. Он «восхитился стойкостью афганских войск против глобального терроризма». Но при этом отказался прямо отвечать на вопрос о том, смогут ли афганцы успешно противостоять талибам.

Если Кабул падет под натиском талибов, то это создаст угрозы одновременно для России, Ирана и Китая, что выгодно для Вашингтона.

На востоке Афганистан граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) Китая. Оттуда Пекину можно ожидать террористической угрозы.

Кроме того, Афганистан граничит на севере с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. А это уже угроза для Российской Федерации. Западные границы Афганистана соприкасаются с Ираном, и поэтому Тегерану нужно будет внимательно присматриваться к ситуации у своего соседа.

Вашингтон считает своими стратегическими противниками все три страны: и Россию, и Китай, и Иран. Появление террористической угрозы для всех трех государств в лице движения «Талибан» играет на руку американским властям. Именно поэтому возможный захват талибами власти в Афганистане выгоден Белому дому.

1 Организация запрещена на территории РФ.