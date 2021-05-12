Мишустин рассказал о работе грузчиком в молодости

Москва, 12 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что в молодости работал грузчиком. Об этом он сообщил в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме.

По словам главы российского правительства, в юности он подрабатывал грузчиком, а также занимался техническими вещами в качестве лаборанта.

«Мы все зарабатывали, это было нормально», — сказал Михаил Мишустин.

Ранее премьер-министр РФ выступил против ограничения поездок за границу для россиян. По его словам, туристические агентства в России должны завоевывать клиентов качеством предлагаемых услуг, при этом не нужно ограничивать свободу передвижения граждан.