Турция призвала США провести переговоры по вопросам ЗРК С-400 и истребителей F-35

Анкара, 12 мая. Турция призывает США провести переговоры по проблемным вопросам российских ЗРС С-400. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, Анкара предлагает властям США обсудить разногласия, возникшие из-за покупки Турцией российских ЗРК С-400, и исключения турецкой стороны из программы производства истребителя F-35.

«Мы можем решить эти вопросы путем переговоров, если мы являемся стратегическими партнерами и союзниками. Мы ждем, что ошибки будут исправлены», — сказал он.

Напомним, в 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона ЗРК С-400. Покупка С-400 спровоцировала кризис в отношениях между Турцией и США. Вашингтон предпринимал активные меры для срыва сделки, призывая Анкару отказаться от приобретения С-400 в пользу американских комплексов Patriot. Кроме того, Вашингтон угрожал Турции отменой поставок новейших истребителей F-35. Позднее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты продолжат сотрудничество с Турцией в военной сфере, однако оно будет ограничено из-за поставок российских ракетных комплексов С-400.