Ученица казанской гимназии поделилась жуткой историей о нападении стрелка

Казань, 12 мая. Школьница вместе с одноклассниками заперлась в кабинете и спряталась под партами. Злоумышленник не смог проникнуть в помещение.

Ученица гимназии №175 в своих соцсетях рассказала историю, как ей удалось пережить нападение вооруженного подростка. Ощущение того, что жизнь висела на волоске, пришло к ребенку лишь через несколько часов после инцидента.

По словам девочки, они вместе с одноклассниками заперли дверь на замок и спрятались под парты. Злоумышленник не смог проникнуть в помещение и начал стрелять по дверям, которые выстояли под пулями.

Жертвами вооруженного нападения стали девять человек. Все они погибли от огнестрельных ранений, писал ФАН.