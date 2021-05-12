Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 14:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:39
Политика
Песков рассказал о проработке нового положения о гражданском оружии
14:38
Происшествия
Военкомат признал казанского стрелка годным к службе вопреки диагнозу
14:38
Армия
Москва призвала к сдержанности стороны палестино-израильского конфликта
14:37
Экономика
Прогноз ЕК по росту ВВП РФ стал поводом напомнить Западу о "неработающих санкциях"
14:34
Общество
Потолок рухнул в здании университета в Ростове, ФАН узнал подробности
14:32
Общество
Шахназаров предложил Собчак отправиться в Латвию после ее слов о параде Победы
14:31
Общество
Россияне пожаловались на сбои в работе «Яндекса»
14:30
Происшествия
Отставной генерал полиции Михайлов озвучил причину стрельбы в казанской гимназии
14:27
Политика
Норкин напомнил американцу Бому о реальной роли США во Второй мировой войне
14:27
Экономика
Еврокомиссия прогнозирует ускоренный рост ВВП России в 2021 году
14:27
Армия
Минобороны Армении заявило об урегулировании ситуации в Сюникской области
14:27
Общество
Голикова исключила введение локдауна в России осенью
14:25
Общество
Голикова заявила о скором открытии авиасообщения с рядом стран
14:23
Армия
В Израиле пообещали продолжить наносить удары по сектору Газа до достижения полной тишины
14:21
Политика
Беглов грамотно ответил на провокационное заявление Вишневского о незаконных акциях
14:20
Политика
Пентагон согласился упразднить запрет на инвестиции в Xiaomi
14:20
Экономика
Банк России установил официальные курсы валют на 13 мая
14:19
Происшествия
В Татарстане простились с учительницей, отдавшей жизнь за учеников
14:18
Происшествия
Учителя казанской гимназии назвали стрелка тихим мальчиком «с Камчатки»
14:16
Общество
Кремль: введение права на отгул после прививки от COVID-19 по всей РФ не планируется
Все новости

Древнюю вирусную ДНК нашли при изучении развития злокачественных опухолей в пищеводе

Наука
Древнюю вирусную ДНК нашли при изучении развития злокачественных опухолей в пищеводе
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Нью-Йорк, 12 мая. Многие виды рака пищевода включают древнюю вирусную ДНК, встроенную в геном много лет назад, заявили ученые из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете в США.

Зарубежные исследователи создали органоиды пищевода из ткани мыши, чтобы проследить за развитием рака от нормальных клеток до злокачественного новообразования. В процессе они нашли специфический ген, который способствует развитию онкологических заболеваний пищевода.

Этот ген называется SOX2. Он приводит к индукции экспрессии многих эндогенных ретровирусов (ERV). Этот процесс, как и накопление двухцепочечных РНК, токсичен для клеток. В ходе исследования ученые проанализировали, как активность SOX2 отличается в нормальных и злокачественных тканях.

«Важно понимать разницу, поскольку потенциальные методы лечения должны быть нацелены на функции рака, но оказывать меньшее влияние на нормальные ткани», — считают зарубежные специалисты.

Российские ученые создали аппарат для автоматического выявления онкологических заболеваний. Это устройство может определять клеточные патологии, заявили в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Пробы материалов обрабатываются с помощью компьютерного алгоритма.

рак днк пищевод
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 242773 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 241453 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 161175 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 123196 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 117897 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Наука / Древнюю вирусную ДНК нашли при изучении развития злокачественных опухолей в пищеводе
Рейтинг@Mail.ru