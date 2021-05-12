Древнюю вирусную ДНК нашли при изучении развития злокачественных опухолей в пищеводе

Нью-Йорк, 12 мая. Многие виды рака пищевода включают древнюю вирусную ДНК, встроенную в геном много лет назад, заявили ученые из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете в США.

Зарубежные исследователи создали органоиды пищевода из ткани мыши, чтобы проследить за развитием рака от нормальных клеток до злокачественного новообразования. В процессе они нашли специфический ген, который способствует развитию онкологических заболеваний пищевода.

Этот ген называется SOX2. Он приводит к индукции экспрессии многих эндогенных ретровирусов (ERV). Этот процесс, как и накопление двухцепочечных РНК, токсичен для клеток. В ходе исследования ученые проанализировали, как активность SOX2 отличается в нормальных и злокачественных тканях.

«Важно понимать разницу, поскольку потенциальные методы лечения должны быть нацелены на функции рака, но оказывать меньшее влияние на нормальные ткани», — считают зарубежные специалисты.

Российские ученые создали аппарат для автоматического выявления онкологических заболеваний. Это устройство может определять клеточные патологии, заявили в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Пробы материалов обрабатываются с помощью компьютерного алгоритма.