Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 20:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:42
Экономика
Mitsubishi вернет на рынок бренд Ralliart спустя 11 лет
20:40
Происшествия
Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук высказался об уроках казанской трагедии
20:40
Шоу-бизнес
Даня Милохин помогал Насте Ивлеевой выбрать свадебное платье
20:37
Шоу-бизнес
Григорий Лепс трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения
20:35
Весь мир
Освобождение заложников и демонстрация в Триполи — что произошло в Ливии 10 и 11 мая
20:33
Общество
Для съемок самого дорогого кадра в истории немого кино работал целый город
20:33
Происшествия
Верховный суд Марий Эл одобрил изъятие недвижимости у осужденного Маркелова
20:31
Экономика
Ухудшение прогноза МЭА повлияло на рост нефтяных цен
20:29
Шоу-бизнес
Daily Mail назвала возможное имя ребенка Меган Маркл и принца Гарри
20:28
Наука
Ученые выяснили, как изменилась поверхность Земли с 1960 года
20:27
Армия
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении
20:27
Происшествия
Чехол от телефона стал «сундучком» для хранения наркотиков жителя Владимирской области
20:24
Экономика
Совет директоров «Газпром нефти» предложил размер дивидендов за 2020 год
20:24
Общество
Верните детям детство! Как избежать повторения трагедии. Колонка Леси Рябцевой
20:18
Армия
Депутат Верховной рады: Запад должен вооружить Украину до зубов
20:14
Спорт
Сборная России по хоккею со счетом 6:4 победила Швецию в первом матче Чешских игр
20:11
Общество
Подписчики обвинили Даву в лицемерии из-за поездки на место трагедии в Казани
20:09
Армия
В Израиле заявили об отсутствии жертв среди гражданского населения в секторе Газа
20:04
Общество
Украина опровергла данные СМИ о возобновлении цепной реакции в Чернобыле
20:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поразила фанатов стройными ногами
Все новости

Стало известно, как будет выглядеть памятник Ньютону в Буграх

Общество
Стало известно, как будет выглядеть памятник Ньютону в Буграх
Global Look Press  /  Science Museum


В среду, 12 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» подвели итоги конкурса эскизов памятника Исааку Ньютону, который украсит аллею в новом жилом комплексе. В состязании приняли участие 38 авторов, среди них были и представители других стран. Организаторами конкурса стали: Общественная палата РФ, администрация и муниципальный совет поселка Бугры, Общественная палата Ленинградской области, Общественная палата Всеволожского района и другие организации. В конкурсе мог принять участие любой желающий, главное, соблюсти основное условие — скульптура должна быть динамической.

Создание нового памятника — это всегда позитивная новость, отметил в ходе прямого эфира член Общественной палаты РФ и Общественной палаты Ленинградской области Александр Холодов. По его мнению, к этому конкурсу удалось привлечь широкое внимание общественности. Своими идеями с организаторами конкурса поделились авторы не только из России, но и из других стран. Также в конкурсе активное участие приняло подрастающее поколение. 

Организаторы конкурса постарались сделать его как можно более народным. Представить работу на суд жюри мог любой человек, а при определении победителя жюри опиралось и на данные публичного онлайн-голосования. Председатель Общественной платы Всеволожского района и член Общественной палаты Ленинградской области Николай Свирин, который также принял участие в обсуждении представленных на конкурс работ, сказал, что вовлечение людей в подобные инициативы сплачивает общество.

«Когда мы привлекаем население к участию в различных инициативах, ячейки общества становятся крепче. Они причастны к решению совместных проблем и предлагают свои решения», — считает он.

Стало известно, как будет выглядеть памятник Ньютону в Буграх
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

Помимо того, что памятник Ньютону будет служить украшением аллеи, с его помощью организаторы конкурса хотят привлечь внимание школьников к урокам физики. Один из членов жюри, совладелец строительной компании Виктор Лаптев рассказал, что ранее подобный проект был реализован в Мурино. Местной достопримечательностью там стал памятник великому русскому ученому Дмитрию Менделееву, поскольку идея была вызвать у молодежи интерес к урокам химии. 

«Для популяризации инженерных профессий и развития любознательности детей, мы решили создавать такие проекты. В Мурино мы начали с того, что установили памятник Менделееву, потом в школе установили его бюст. По нашей просьбе еще в школе сделали химический класс, чтобы дети начали интересоваться этим предметом. В Буграх в школах мы прошлись по трем законам Ньютона», — поделился девелопер.

Он также добавил, что следующим после памятника Исааку Ньютону станет проект скульптуры российского ученого-физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.

Аллея с динамическим памятником Ньютону обязательно станет местом притяжения жителей, уверена заместитель главы администрации поселка Бугры Светлана Ломашевская. И дети, которые идут в школу, обязательно обратят на него внимание. Она подчеркнула, что и с точки зрения благоустройства района, и для популяризации науки такие проекты необходимо всячески поддерживать. 

Стало известно, как будет выглядеть памятник Ньютону в Буграх
исаакньютон.рф  / Конкурс на лучший памятник Ньютону

Каждый участник конкурса представил свою идею воплощения трех законов Ньютона. Чаще всего в качестве символа авторы использовали образ яблока, но были и довольно необычные решения: световая игра цветных порталов; голова Ньютона, трансформирующая в сферу; перекатывающийся стеклянный глаз; игровой сквер «Яблочная поляна».

Члены жюри фактически единодушно отдали предпочтение работе члена Союза художников Республики Казахстан Игорю Гойденко. Его Исаак Ньютон с динамическим маятником пришелся по вкусу и участникам публичного онлайн-голосования, заняв второе место. К слову, больше всего общественных голосов набрал профиль ученого, вырубленный из бревна, но, поскольку бревно динамикой не обладает, работа не прошла финальный отбор. Единогласным победителем стал Ньютон работы Гойденко.
 

памятник конкурс благоустройство бугры благоустройство дворовой территории холодов
Комментировать
Самое популярное
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 262400 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 253126 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 182443 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 153587 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 129626 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Общество / Стало известно, как будет выглядеть памятник Ньютону в Буграх
Рейтинг@Mail.ru