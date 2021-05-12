Стало известно, как будет выглядеть памятник Ньютону в Буграх



В среду, 12 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» подвели итоги конкурса эскизов памятника Исааку Ньютону, который украсит аллею в новом жилом комплексе. В состязании приняли участие 38 авторов, среди них были и представители других стран. Организаторами конкурса стали: Общественная палата РФ, администрация и муниципальный совет поселка Бугры, Общественная палата Ленинградской области, Общественная палата Всеволожского района и другие организации. В конкурсе мог принять участие любой желающий, главное, соблюсти основное условие — скульптура должна быть динамической.

Создание нового памятника — это всегда позитивная новость, отметил в ходе прямого эфира член Общественной палаты РФ и Общественной палаты Ленинградской области Александр Холодов. По его мнению, к этому конкурсу удалось привлечь широкое внимание общественности. Своими идеями с организаторами конкурса поделились авторы не только из России, но и из других стран. Также в конкурсе активное участие приняло подрастающее поколение.

Организаторы конкурса постарались сделать его как можно более народным. Представить работу на суд жюри мог любой человек, а при определении победителя жюри опиралось и на данные публичного онлайн-голосования. Председатель Общественной платы Всеволожского района и член Общественной палаты Ленинградской области Николай Свирин, который также принял участие в обсуждении представленных на конкурс работ, сказал, что вовлечение людей в подобные инициативы сплачивает общество.

«Когда мы привлекаем население к участию в различных инициативах, ячейки общества становятся крепче. Они причастны к решению совместных проблем и предлагают свои решения», — считает он.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Помимо того, что памятник Ньютону будет служить украшением аллеи, с его помощью организаторы конкурса хотят привлечь внимание школьников к урокам физики. Один из членов жюри, совладелец строительной компании Виктор Лаптев рассказал, что ранее подобный проект был реализован в Мурино. Местной достопримечательностью там стал памятник великому русскому ученому Дмитрию Менделееву, поскольку идея была вызвать у молодежи интерес к урокам химии.

«Для популяризации инженерных профессий и развития любознательности детей, мы решили создавать такие проекты. В Мурино мы начали с того, что установили памятник Менделееву, потом в школе установили его бюст. По нашей просьбе еще в школе сделали химический класс, чтобы дети начали интересоваться этим предметом. В Буграх в школах мы прошлись по трем законам Ньютона», — поделился девелопер.

Он также добавил, что следующим после памятника Исааку Ньютону станет проект скульптуры российского ученого-физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.

Аллея с динамическим памятником Ньютону обязательно станет местом притяжения жителей, уверена заместитель главы администрации поселка Бугры Светлана Ломашевская. И дети, которые идут в школу, обязательно обратят на него внимание. Она подчеркнула, что и с точки зрения благоустройства района, и для популяризации науки такие проекты необходимо всячески поддерживать.

исаакньютон.рф / Конкурс на лучший памятник Ньютону

Каждый участник конкурса представил свою идею воплощения трех законов Ньютона. Чаще всего в качестве символа авторы использовали образ яблока, но были и довольно необычные решения: световая игра цветных порталов; голова Ньютона, трансформирующая в сферу; перекатывающийся стеклянный глаз; игровой сквер «Яблочная поляна».

Члены жюри фактически единодушно отдали предпочтение работе члена Союза художников Республики Казахстан Игорю Гойденко. Его Исаак Ньютон с динамическим маятником пришелся по вкусу и участникам публичного онлайн-голосования, заняв второе место. К слову, больше всего общественных голосов набрал профиль ученого, вырубленный из бревна, но, поскольку бревно динамикой не обладает, работа не прошла финальный отбор. Единогласным победителем стал Ньютон работы Гойденко.

