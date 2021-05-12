Пропавшую без вести 88-летнюю женщину нашли в овраге в Мордовии

Саранск, 12 мая. Сотрудники уголовного розыска МВД Мордовии в овраге нашли пропавшую без вести 88-летнюю жительницу Рузаевского района. Обессилевшая пенсионерка находится в больнице.

О пропаже женщины правоохранителям сообщил ее сын. По словам мужчины, пожилая мать не отличалась крепким здоровьем, передвигалась по дому с трудом, однако исчезла. Поблизости ее не оказалось.

«В ходе проводимых поисковых мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили без вести пропавшую в русле реки Пишля примерно в 300 метрах от дома», — сообщили в региональном МВД.

Выяснилось, что женщина оказалась в воде, но из-за недостатка сил не смогла покинуть овраг самостоятельно. На данный момент пенсионерка находится в заботливых руках медиков. По данным ведомства, с начала года в списке пропавших находится более 110 жителей республики.

Ранее ФАН писал о страшной находке в Старошайговском районе Мордовии. В овраге найдено тело неизвестного мужчины.