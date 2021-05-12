Силы Черноморского флота следят за действиями корабля ВМС Франции в акватории Черного моря

Москва, 12 мая. Патрульное судно ВМС Франции Commandant Birot зашло в Черное море. За кораблем ведут наблюдение силы ВМФ России, рассказали журналистам в Национальном центре управления обороной.

«Силы Черноморского флота России начали следить за действиями патрульного корабля Военно-морских сил Франции Commandant Birot, зашедшего в акваторию Черного моря», – говорится сообщении.

Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает нахождение в Черном море военных кораблей нечерноморских государств. Пребывать могут иностранные корабли в акватории не более трех недель. Также соглашение предусматривает, что в акватории Черного моря одновременно могут оставаться до девяти таких кораблей, их тоннаж не должен превышать 30 тысяч тонн.

Ранее американский корабль Hamilton зашел в морской порт Одессы после маневров, проведенных совместно с ВМС Украины в Черном море.