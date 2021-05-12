NRK: США превратили Норвегию в мишень для российских ядерных ракет

Осло, 12 мая. Норвегия в случае войны рискует оказаться в числе первых целей для российской ядерной атаки из-за сотрудничества с Соединенными Штатами, считают норвежские аналитики.

Население норвежского города Тромсе встретило акцией протеста американскую подводную лодку, пришвартовавшуюся в местном порту впервые с 2007 года, отметили журналисты издания NRK. По их словам, недовольные местные жители считают, что в случае вооруженного конфликта между НАТО и РФ, населенный пункт может стать мишенью для российских ядерных ракет.

Риски ядерного удара по Норвегии со стороны России в случае войны стремительно повышаются из-за наращивания военного сотрудничества между Осло и Вашингтоном, приводят авторы статьи слова российского военного эксперта Алексея Леонкова.

«Если в порту стоит атомная подлодка, это тоже первоочередная цель. Туда точно будет нанесен ядерный удар», — объяснил Леонков, как США превратили Норвегию в мишень для российских ядерных ракет.

Соединенные Штаты ранее разместили на норвежской территории бомбардировщики, напомнил эксперт. По его словам, из-за американской военной активности Москва нацелит на Норвегию ядерные ракеты.

Ранее население норвежского города Тромсе высказало свое мнение о размещении американских ядерных подводных лодок на территории государства. Горожане выступили против подобной инициативы, заявив, что такой шаг может привести к масштабной катастрофе. Некоторые местные жители заявили, что конфронтация с Россией является глупой затеей, так как ничего хорошего Норвегии это не принесет.