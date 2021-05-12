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Астролог Павел Глоба рассказал, что в мае четыре знака зодиака получат шанс разбогатеть

Наука
Астролог Павел Глоба рассказал, что в мае четыре знака зодиака получат шанс разбогатеть
pixabay.com

Москва, 12 мая. Астролог Павел Глоба предсказал кардинальные изменения четырем знакам зодиака, которые произойдут в последнем весеннем месяце. В первую очередь май принесет им финансовый успех.

Близнецам Глоба советует не терять надежду. После далеко не самого удачного месяца – апреля – у представителей этого знака начнется настоящая белая полоса. Любые стремления и цели в мае наконец-то увенчаются успехом. Кроме того, Близнецов ждет хорошая выгода, даже в совершенно новых делах.

Астролог призывает рожденных под созвездием Раков быть в последнем месяце весны более бдительными и осторожными. По словам Глобы, представителям знака стоит с умом распоряжаться своими финансами. В мае Раки получат выгодные предложения, которые сулят большие перспективы в денежном плане.

Девы в мае найдут новый источник прибыли, а в последних числах месяца обзаведутся новыми знакомствами. Астролог советует этому знаку не пренебрегать помощью друзей и знакомых, которая может понадобиться им в конце весны.

Водолеям предстоит правильно расставить жизненные приоритеты, чтобы увеличить свое состояние. По словам Глобы, только так представители знака смогут достичь поставленных целей в финансовом плане.

Ранее Павел Глоба рассказал, каким пяти знакам зодиака придется несладко этим летом – вместо долгожданного отдыха их предстоит много работать и внимательно следить за своим здоровьем.

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