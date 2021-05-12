Британский школьник погиб от разряда молнии во время футбольного матча

Блэкпул, 12 мая. Школьник из Великобритании погиб от разряда молнии. Незадолго до трагедии мальчик с приятелями играл в футбол во время грозы.

Несчастный случай произошел в Ланкашире на северо-западе Великобритании. Группа школьников играла в футбол во время грозового шторма, и молния ударила в одного из несовершеннолетних игроков, сообщает The Sun.

«Это действительно страшный инцидент, и мы искренне думаем о семье и друзьях мальчика, который скончался. Печальное и горестное событие», — прокомментировали ситуацию в местной полиции.

По информации правоохранительных органов, мальчик с друзьями принимал участие в игре с футбольным клубом «Дух молодежи», когда его ударило молнией. Трагедия случилась непосредственно на родной площадке клуба, но не во время тренировки, подчеркнули в администрации команды.

«Как клуб, мы глубоко опечалены и выражаем глубокие соболезнования семье мальчика. «Дух молодежи» — это семья, и мы укоренились в местном сообществе, и мы окажем любую необходимую поддержку как семье, так и тем, кто был с ним в то время», — подчеркнули в клубе.

Сразу после инцидента к стадиону были направлены экстренные службы, в том числе полицейские и врачи скорой помощи. Сперва мальчик был жив, его доставили в одну из местных больниц, но там подросток скончался. Дороги вокруг спортивного поля перекрыли до выяснения обстоятельств произошедшего, а как только следственные действия были окончены, близлежащие улицы вновь открыли.

Стражи порядка и администрация футбольного клуба обратились к населению с просьбой уважать частную жизнь пострадавшей семьи в это трагическое время. Также полиция попросила всех, кто имеет какую-либо дополнительную информацию о трагедии на поле Блэкпула, обратиться к ним и все рассказать.