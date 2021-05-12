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Британский школьник погиб от разряда молнии во время футбольного матча

Происшествия
Британский школьник погиб от разряда молнии во время футбольного матча
pixabay.com

Блэкпул, 12 мая. Школьник из Великобритании погиб от разряда молнии. Незадолго до трагедии мальчик с приятелями играл в футбол во время грозы.

Несчастный случай произошел в Ланкашире на северо-западе Великобритании. Группа школьников играла в футбол во время грозового шторма, и молния ударила в одного из несовершеннолетних игроков, сообщает The Sun.

«Это действительно страшный инцидент, и мы искренне думаем о семье и друзьях мальчика, который скончался. Печальное и горестное событие», — прокомментировали ситуацию в местной полиции.

По информации правоохранительных органов, мальчик с друзьями принимал участие в игре с футбольным клубом «Дух молодежи», когда его ударило молнией. Трагедия случилась непосредственно на родной площадке клуба, но не во время тренировки, подчеркнули в администрации команды.

«Как клуб, мы глубоко опечалены и выражаем глубокие соболезнования семье мальчика. «Дух молодежи» — это семья, и мы укоренились в местном сообществе, и мы окажем любую необходимую поддержку как семье, так и тем, кто был с ним в то время», — подчеркнули в клубе.

Сразу после инцидента к стадиону были направлены экстренные службы, в том числе полицейские и врачи скорой помощи. Сперва мальчик был жив, его доставили в одну из местных больниц, но там подросток скончался. Дороги вокруг спортивного поля перекрыли до выяснения обстоятельств произошедшего, а как только следственные действия были окончены, близлежащие улицы вновь открыли.

Стражи порядка и администрация футбольного клуба обратились к населению с просьбой уважать частную жизнь пострадавшей семьи в это трагическое время. Также полиция попросила всех, кто имеет какую-либо дополнительную информацию о трагедии на поле Блэкпула, обратиться к ним и все рассказать.

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