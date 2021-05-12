Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 22:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:09
Весь мир
Оппозиционные силы готовят крупные антиправительственные митинги в Чаде
22:06
Происшествия
Фемактивистка Татьяна Никонова умерла в возрасте 43 лет
22:04
Спорт
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» в стал обладателем Кубка России
22:00
Общество
ФАН разобрался в ситуации с вырубкой деревьев на Ай-Петри ради стройки новой дороги
21:59
Политика
Украинские власти собираются запросить арест Медведчука
21:51
Происшествия
Упавшее дерево убило пенсионерку во время велопрогулки в Московской области
21:31
Общество
Миссия выполнима: Всемирный день климата как способ поддержать экологию Земли
21:29
Весь мир
Боевики «Боко Харам» атаковали столицу нигерийского штата Борно
21:24
Весь мир
Страны G7 обеспокоены ситуацией в Нигерии
21:20
Общество
Москалькова предложила расширить критерии для выдачи прав на оружие в РФ
21:19
Общество
Адвокат Виолетта Волкова об ответственности за трагедию в Казани и наказании стрелка
21:16
Шоу-бизнес
«Пропавшая» из «Время покажет» Стриженова удивила поклонников молодым лицом
21:16
Весь мир
Власти ЦАР добьются справедливости для всех пострадавших от вооруженных конфликтов
21:13
Политика
РФ отреагировала на эстонскую провокацию с перевернутым фото Бронзового солдата
21:09
Общество
Вылитый Фредди Меркьюри: топ-5 фильмов с участием Рами Малека
21:08
Весь мир
Израиль признал Косово под давлением США
21:07
Весь мир
Боевики используют жителей ЦАР в качестве живого щита и скрываются от ВС республики
21:06
Политика
Экономист заявил, что Зеленский попытается переизбраться на второй срок за счет олигархов
21:03
Политика
Ищенко заявил о способности России превратить Британию в «захолустный остров»
21:02
Весь мир
Танзания развивает сотрудничество с британскими инвесторами
Все новости

В Общественной палате объяснили, как памятники ученым помогут популяризировать науку

1
Общество
В Общественной палате объяснили, как памятники ученым помогут популяризировать науку
администрация-мурино.рф  /  Муниципальное образование «Мурино»

Председатель Общественной палаты Всеволожского района и член Общественной палаты Ленобласти Николай Свирин ответил на критику проекта памятника Исааку Ньютону. Напомним, конкурс на лучшую скульптуру физика для поселка Бугры проходил несколько месяцев. Некоторые жители отмечали, что памятник вряд ли сможет повлиять на интерес молодежи к науке.

В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» Николай Свирин рассказал, что воспитание и обучение детей и молодежи должно проводиться не только в учебных заведениях, но и путем привлечения внимания к интересным и познавательным объектам городской среды.

«Если мы говорим про школу, про образование, то, конечно, главная задача образования — это обучение и воспитание. Но оно должно быть не только в стенах школы, но и за ее пределами. У нас, как у взрослых, есть ответственность за воспитание детей и молодежи, неважно, это дети наши, родные, или нашего поселения, или какого-то другого. Через такие формы, как познавательные объекты архитектуры, выстраивается система воспитания детей у нас в Ленинградской области», — заявил политик.

В Общественной палате объяснили, как памятники ученым помогут популяризировать науку
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

К мнению Николая Свирина присоединилась и Ольга Буник, начальник сектора градостроительства поселка Бугры.

«С точки зрения архитектуры нужно популяризировать не только науку, но и все остальные виды деятельности. В таком вопросе все средства хороши, это не самый плохой вариант популяризации науки. В школах специалисты, я думаю, тоже стараются этим заниматься», — добавила она.

Ранее стало известно, какому российскому ученому установят памятник в Санкт-Петербурге. После того как в поселке Бугры Ленобласти установят памятник Исааку Ньютону, будет решаться вопрос о создании скульптуры российского ученого Жореса Алферова в следующем районе.

памятник медиагруппа "Патриот" исаак ньютон
1 комментарий
Самое популярное
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 267228 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 185136 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 159227 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 131644 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 116510 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Все новости / Общество / В Общественной палате объяснили, как памятники ученым помогут популяризировать науку
Рейтинг@Mail.ru