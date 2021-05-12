В Общественной палате объяснили, как памятники ученым помогут популяризировать науку

Председатель Общественной палаты Всеволожского района и член Общественной палаты Ленобласти Николай Свирин ответил на критику проекта памятника Исааку Ньютону. Напомним, конкурс на лучшую скульптуру физика для поселка Бугры проходил несколько месяцев. Некоторые жители отмечали, что памятник вряд ли сможет повлиять на интерес молодежи к науке.

В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» Николай Свирин рассказал, что воспитание и обучение детей и молодежи должно проводиться не только в учебных заведениях, но и путем привлечения внимания к интересным и познавательным объектам городской среды.

«Если мы говорим про школу, про образование, то, конечно, главная задача образования — это обучение и воспитание. Но оно должно быть не только в стенах школы, но и за ее пределами. У нас, как у взрослых, есть ответственность за воспитание детей и молодежи, неважно, это дети наши, родные, или нашего поселения, или какого-то другого. Через такие формы, как познавательные объекты архитектуры, выстраивается система воспитания детей у нас в Ленинградской области», — заявил политик.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

К мнению Николая Свирина присоединилась и Ольга Буник, начальник сектора градостроительства поселка Бугры.

«С точки зрения архитектуры нужно популяризировать не только науку, но и все остальные виды деятельности. В таком вопросе все средства хороши, это не самый плохой вариант популяризации науки. В школах специалисты, я думаю, тоже стараются этим заниматься», — добавила она.

Ранее стало известно, какому российскому ученому установят памятник в Санкт-Петербурге. После того как в поселке Бугры Ленобласти установят памятник Исааку Ньютону, будет решаться вопрос о создании скульптуры российского ученого Жореса Алферова в следующем районе.