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Silvercorp usa
История ЧВК, попытавшейся организовать государственный переворот в Венесуэле.
В начале 2018-го года на свет появилась перспективная частная военная компания Silvercorp USA, которую основал отставной военный Джордан Гудро. Эта ЧВК не хватала звезд с неба, но в 2020-м стала, пожалуй, самой известной в мире, так как оказалась замешанной в заговоре по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Оглушительный провал операции, пленение сотрудников ЧВК, установление их связи с Дональдом Трампом, президентом Колумбии Иваном Дуке и фейковым лидером Венесуэлы Хуаном Гуайдо сделали Silvercorp одной из главных тем мая прошлого года.
Наполеоновские планы Джордана Гудро по превращению Silvercorp в мощную ЧВК, сидящую на государственных контрактах, моментально пошли прахом. Он до сих пор вынужден оправдываться за ту злополучную высадку, приведшую к тому типу известности, которую вряд ли кому-то можно пожелать.
В рамках проекта «Частные армии» автор Telegram-канала Colonelcassad рассказывает о том, как почти случайный человек попал в большую игру, и она его перемолола.
ДЖОРДАН ГУДРО
История ЧВК Silvercorp началась фактически только в 2017 году, когда отставной военный Джордан Гудро решил выйти на рынок «приватизированной войны». В отличие от того же Эрика Принса, который, уходя из армии, опирался на огромное наследство покойного отца, создатель Silvercorp не мог рассчитывать на большие ресурсы при запуске компании.

Сам Гудро является канадцем, он родился 30 июня 1976 года в Калгари, где рос и учился. Военную карьеру начал в В С Канады, где прослужил 4 года — с 1994 по 1998-й. В 2001-м он перебирается в США и записывается уже в американскую армию (как гражданин Канады), где попадает в 10-ю группу спецназа ВДВ, базирующуюся в Форт-Карсоне. Можно отметить, что данное подразделение занимается в том числе международными миссиями сотрудничества с иностранными военными. Это облегчает попадание в его ряды натурализованных иностранцев, что, конечно, не отменяет необходимости иметь ряд определенных навыков, которые у Джордана Гудро очевидно были.
Через несколько месяцев после того, как Гудро оказался в американском спецназе, он поехал на свою первую войну. После терактов 11 сентября 2001 года под предлогом борьбы с терроризмом началось вторжение США в Афганистан. Конфликт продолжался 20 лет и закончился ничем.

Уже осенью 2001 года 10-я группа спецназа была переброшена на афганский театр военных действий, где принимала участие в различных операциях против талибов*. За время службы в Афганистане Джордан Гудро провел несколько месяцев на боевых заданиях и дослужился до сержанта первого класса, имея квалификацию профессионального военного медика. После этого у Гудро были как командировки в Афганистан, так и поездка на войну в Ираке, где 10-я группа спецназа в 2003 году работала в Иракском Курдистане, способствуя подрывной деятельности против сил режима Саддама Хуссейна. Там подразделение также занималось помощью в обучении отрядов Пешмерга, поисками «оружия массового уничтожения Саддама Хуссейна» и борьбой с усиливающимися радикальными исламистскими группами.
По отзывам сослуживцев Гудро, он был решительным и смелым профессионалом, который всего себя отдавал выполнению поставленных задач. Но на поздних этапах кампании в Афганистане в конце нулевых у Гудро начали проявляться тяга к авантюризму и желание заработать денег. Это привело к проблемам: в 2013 году он попал под трибунал, где рассматривалось дело о хищении 62 000 долларов, в котором Гудро был главным обвиняемым. Но доказать его вину не смогли, и он был оправдан. Позднее меркантильность основателя Silvercorp начали связывать с его знакомствами в «частном секторе», где крутились очень большие деньги, которые он никак не мог заработать, будучи простым солдатом.
И, скорее всего, Гудро ждала жизнь обычного военного, который отслужит и уйдет на пенсию. Но 2014 год все изменил. Во время тренировочного прыжка с парашютом Гудро неудачно приземлился, получив достаточно серьезную травму спины и сотрясение мозга. Хотя он и хотел вернуться в строй, лечение и реабилитация не принесли успеха. В 2016-м его признали инвалидом, не пригодным для службы в спецназе. Злые языки утверждали, что для Гудро это был удобный способ расстаться с армией, где он мало зарабатывал и велись разговоры о недоказанной краже денег. Но официально будущий создатель Silvercorp ушел именно по медицинским показаниям.

Гудро покидает службу, получив пособие по инвалидности, назначенную государством пенсию и американский паспорт. До этого он 15 лет служил в рядах ВС США как гражданин Канады.

Здесь можно опять же провести параллели с Принсом, который в «морских котиках» дослужился до лейтенанта за куда более короткий срок и не имел столь длительного опыта работы в спецназе. Пример Принса важен, так как он отлично демонстрирует, что «это были парни из разных лиг». У него имелись большие деньги, знакомства отца с высшими функционерами Республиканской партии США, а также связи самого Принса, полученные во время стажировки в Белом доме. Гудро же был обычным канадцем без больших денег и связей, дослужившимся за 15 лет лишь до сержанта первого класса и обвинявшимся в краже. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у Принса получилась Blackwater, а у Гудро — только Silvercorp. Это важный момент для понимания, «что же пошло не так у частного подрядчика Гудро».
СТАРТ SILVERCORP
И ТРАМП
Уволившись из армии, Гудро решил попробовать себя в частном секторе, тем более что еще с начала нулевых многие отставные военные находили себя в составе различных ЧВК (в первую очередь, в Blackwater), а сам он имел опыт работы с ними в Афганистане и Ираке еще во время службы в 10-й группе спецназа. Его карьера как частного подрядчика стартовала в 2017 году, когда Пуэрто-Рико захлестнул ураган «Мария», который нанес экономике и инфраструктуре острова огромный ущерб. Гудро вместе с группой отставных военных подрядился на работу по обеспечению безопасности, доставки медикаментов, охраны ценного имущества от мародеров и так далее. По сути, он занимался примерно тем же, что и ЧВК Blackwater во время ликвидации последствий урагана и наводнения в Новом Орлеане в 2005 году.

Заработанные деньги и первое крупное дело в портфолио Гудро сподвигли его выйти на новый уровень и создать свою частную военную компанию, которая в перспективе должна была побороться за государственные контракты.
То есть пройти тем же путем, что и когда-то Принс.
В итоге в 2018 году была создана ЧВК Silvercorp, которая в качестве «разгонного блока» для своего пиара использовала болезненную реакцию американского общества, когда подросток в Паркленде расстрелял в школе 17 человек. Silvercorp оседлала эту тему, начав педалировать вопрос недостаточной частной и государственной охраны в американских учебных заведениях, слабого уровня подготовки охранников, неспособности охраны противостоять нападающим с автоматическим оружием и т. д. Себя Silvercorp уже в 2018 году позиционировала как подрядчика, который может предоставить эффективные пакетные решения по этому спектру проблем с помощью профессиональных военных специалистов. Как писали в то время в американской прессе, Гудро добивался государственного контракта на охрану учебных заведений, поэтому распускал слухи о том, что его компания работает на нескольких континентах в десятках стран мира, а в ее наблюдательный совет входят различные шишки из Госдепа, ЦРУ и Пентагона. При этом адресов офисов Silvercorp в других странах, а также списка высокопоставленных покровителей Гудро не предоставлял, в отличие от той же Blackwater или Constellis Group, которые не стеснялись показывать свои основные офисы по всему миру и список топ-менеджеров, где мелькали отставные сотрудники ЦРУ и бригадные генералы.
Собственно, еще с 2018 года о Гудро начало складываться мнение, что он приукрашивает свои возможности в сфере GR (Government Relations, дословно: взаимодействие с государственной властью — Прим. ФАН) с целью казаться серьезным игроком на рынке и выйти в высшую лигу американских ЧВК, чего невозможно достичь без государственных контрактов.

Сама Silvercorp в 2018—2019 годах позиционировала себя на рынке как «надежного подрядчика, предоставляющего широкий спектр услуг в сфере безопасности — от охраны и сопровождения до обучения и консалтинга» с помощью проверенных профессиональных кадров, прошедших подготовку в Вооруженных силах США и имеющих за плечами опыт боевых действий в Афганистане и Ираке.

Тем не менее, несмотря на весь скепсис в отношении Гудро, он действительно смог совершить головокружительный взлет на олимп американской политики. Уже после провала операции «Гидеон», когда Гудро сделал свои признания и появились фотографии «венесуэльского контракта», широкая общественность узнала, что сотрудники ЧВК Silvercorp обеспечивали охрану на массовых мероприятиях с участием Дональда Трампа, хотя такими вопросами обычно занимается «Секретная служба». Например, 8 ноября 2018 года Instagram-аккаунт Silvercorp USA опубликовал фотографии с массового мероприятия сторонников Трампа в Шарлотте (штат Северная Каролина), подписав их: «Охраняя наш самый ценный актив». Среди охранников Трампа был замечен и Люк Денман, который спустя 1,5 года будет задержан на территории Венесуэлы.
Таким образом, уже в год создания ЧВК Silvercorp Гудро появился в окружении Трампа, что важно для понимания, как он оказался втянут в историю с попыткой свержения Мадуро.
Доподлинно неизвестно, при каких обстоятельствах состоялась встреча, которая позволила отставному сержанту пролезть в окружение президента США. Но факт остается фактом: уже в 2018 году Гудро первый раз попал в Белый дом, где оказался вовлечен в венесуэльский проект, который после неудачной попытки свергнуть Мадуро зимой 2019-го перешел в стадию подготовки силового варианта отстранения чавистов от власти.

Инициатива провозглашения Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы принадлежала группе неоконов во главе с Джоном Болтоном, который убедил Трампа, что Гуайдо — это именно тот человек, который нужен США в боливарианской республике. Когда проект «президент Гуайдо» начал буксовать и недовольство Трампа результатами политики в Венесуэле стало расти, Джон Болтон, Майк Помпео, Марк Рубио и Эллиот Абрамс взялись активно продвигать вариант решительной специальной операции в духе ареста президента Панамы Мануэля Норьеги и последующей постановки страны под полный американский контроль.
Но и тут заговорщиков преследовала серия неудач.
Сначала провалился план вторжения 200 боевиков из Колумбии под прикрытием «гуманитарного конвоя» и при пособничестве наркокартеля «Лос Растрохос». После этого, отвергнув план Принса с вторжением 5000 наемников, ставку сделали на план ЦРУ с «заговором генералов» и майским переворотом 2019 года, который оказался ловушкой для американских спецслужб. Так как издержки венесуэльского курса росли, а результата все не было, поиск вариантов продолжался. Где-то в этот период, летом-осенью 2019 года, был проявлен интерес к плану, продвигаемому людьми из окружения Гуайдо, которые хотели сделать ставку на скопившихся в Колумбии и Флориде дезертиров. В США они искали финансирования и поддержки. Но после провала майского переворота вкладывать большие деньги в этот проект никто не хотел, так как начало возникать мнение, что Мадуро останется, несмотря на давление со стороны США, и риски при участии в попытках его свержения существенно возрастают.

Поэтому и возникает фигура Гудро, у которого запросы на организацию операции были на порядок меньше, чем у того же Принса. Кроме того, он сказал, что готов получить оплату не до, а после операции в случае ее успеха. То есть заранее брал на себя и свою компанию риск, что в случае провала ему никто не заплатит. Это хорошо показывает уровень как самого Гудро, так и его компании — крупные ЧВК вряд ли согласились бы работать на таких условиях, с высоким риском отработать бесплатно. В какой-то мере ставка на Гудро является характерной чертой всей политики администрации Трампа, которая в международных вопросах часто демонстрировала вопиющий непрофессионализм и неразборчивость в средствах, в том числе и в случаях, когда это было невозможно списать на саботаж Демократической партии и разведсообщества.

В конечном итоге контракт с венесуэльскими оппозиционерами был подписан. Хотя Белый дом и отрицал свою причастность, маловероятно, что там могли не знать об одной из ключевых операций, которая должна была в корне изменить статус Гуайдо.
ОПЕРАЦИЯ «ГИДЕОН»
Сама операция по свержению Мадуро, по заявлению Гудро в опубликованном видео вместе с перебежчиком из Венесуэлы капитаном Хавьером Ньето, называлась «Гидеон». Кроме того, Гудро указал на то, что еще в октябре 2019 года получил от венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо крупную сумму денег на проработку плана операции. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб показал журналистам фотографию контракта на операцию с подписями Гуайдо и Гудро, который первоначально был опубликован Патрицией Полео — венесуэльской журналисткой, бежавшей в Майями от правосудия на родине. Согласно опубликованному документу, контракт (часть страниц которого представлена ниже) был подписан на сумму 212,9 миллиона долларов и предполагал, что частный подрядчик Джордан Гудро и его ЧВК Silvercorp помогут свергнуть представителей действующей власти Венесуэлы, после чего новое «демократическое» правительство во главе с Гуайдо покроет расходы на операцию в указанном размере. Разумеется, в случае реализации этого плана Гудро мог действительно попасть в «высшую лигу»: он заработал бы много денег, а также положил бы в свое портфолио не мелочевку вроде охраны массовых мероприятий или ликвидации последствий урагана, а «свержение режима в интересах политики США». Это открыло бы для Гудро многие двери и, что главное, позволило бы рассчитывать на долгосрочные контракты, которые могли исчисляться сотнями миллионов, если не миллиардами долларов.

Страницы «венесуэльского контракта» с подписями Гуайдо и Гудро:
Операция «Гидеон» изначально была скомпрометирована венесуэльскими и кубинскими спецслужбами, в то время как американские не предприняли серьезных действий. Фактически группы наемников на лодках, плывших вдоль побережья Колумбии и Венесуэлы (в море их должно было дозаправить голландское судно с острова Аруба), а также группы, проходящие через джунгли из Колумбии, шли в расставленные сети, где их брали одну за другой. Большинство активных участников провалившегося вторжения задержали, некоторых убили при попытке к бегству или во время оказания сопротивления. Была также разгромлена целая сеть подпольных схронов с оружием и взрывчаткой, где, помимо прочего, имелись даже «тачанки» с пулеметами, которые предполагалось использовать на последующих этапах операции.
Как впоследствии показал на допросе сотрудник ЧВК Silvercorp Люк Денман, у Гуайдо через его представителей был заключен контракт с главой ЧВК Sillvercorp Джорданом Гудро. По словам Денмана, ставилась задача организовать похищение и вывоз на территорию США президента Венесуэлы Мадуро, где его должны были судить, как генерала Мануэля Норьегу. В ходе операции планировалось захватить аэропорт в Каракасе, чтобы обеспечить прибытие самолетов с подкреплением и возможность вывоза Мадуро из Венесуэлы на частном самолете.
Денман также заявил, что Трамп был в курсе этой операции и контракт на 212 миллионов долларов с Гуайдо на проведение переворота был подписан по его распоряжению, а оружие и амуницию для операции предоставил Джордан Гудро.
Денман сказал, что работал по контракту в ЧВК Silvercorp. До поимки он успел обучить три группы боевиков на территории Колумбии. За свою работу Люк Денман и его напарник Аарон Берри должны были получить от 50 000 до 100 000 долларов США в зависимости от успешности операции. Переворот планировался еще в декабре 2019 года, когда с Денманом по поводу «венесуэльского проекта» связался Джордан Гудро и предложил ему «поработать», не сообщив дополнительных подробностей, о которых стало известно позднее. На вопрос, как бы он отнесся к ситуации, если бы иностранная военизированная группировка высадилась в США и захватила/убила американского президента, Денман заявил, что это бы ему не понравилось и было бы актом войны.

Правительство Венесуэлы изначально трактовало участие ЧВК Silvercorp как часть враждебных действий Вашингтона. Выступая во дворце Мирафлорес 4 мая 2020 года, Мадуро среди прочего отметил, что вся операция «Гидеон» была организована и профинансирована властями США и Колумбии. Организатором договора между людьми из окружения Гуайдо и Silvercorp назывался бывший военный и наркоторговец Кливер Алькала Кордонес, который занимался подготовкой наемников в лагерях на территории Колумбии. В 2019 году Кордонес отправился в США, где и организовал подписание опубликованного «венесуэльского контракта».

Далее Мадуро остановился на данных об операции «Гидеон», добытых разведкой:
1
Венесуэльские спецслужбы указывали, что ЧВК Silvercorp была подключена к операции по линии Управления по борьбе с наркотиками, которое передало Джордану Гудро все оперативное планирование. Спецслужбы Венесуэлы знали даже малозначительные детали, вроде рациона меню наемников и накладных расходов.
2
Изначально вторжение планировалось на 8−10 марта, но из-за неготовности сил венесуэльской оппозиции его перенесли на начало мая.
3
Операция была форсирована 16 марта, когда колумбийский президент Дуке прилетел из Вашингтона и отдал распоряжение не препятствовать ее осуществлению. В нее предполагалось включить и силы местных наркокартелей, действующих на территории Колумбии и Венесуэлы, у которых были возможности оказать давление по линии Управления по борьбе с наркотиками.
4
Как уточнил Мадуро, в Каракасе даже получили доступ к стенограмме переговоров Трампа с Дуке, где он оскорблял президента Колумбии, упрекая его в некомпетентности.
Затронул Мадуро и роль Гудро как исполнителя, но не организатора:
«Вчера вечером в 45-минутном интервью Джордан Гудро, глава компании Silvercorp, организатор знаменитого концерта в Кукуте 22 февраля 2019 года, связанный непосредственно с Белым домом, выступил с заявлением о признании подписания договора, в котором группа венесуэльских апатридов обязалась заплатить ему миллионы долларов за то, чтобы он подготовил военизированные формирования и приехал, для того чтобы убить президента Николаса Мадуро, напасть на учреждения и нашу страну.

Он передал и показал миру подписанные договоры, объяснил, что его обмануло руководство венесуэльской оппозиции, чего никогда при его проступках ранее не случалось; сказал, что он обнародовал договор, потому что его никогда в жизни не обманывали таким вульгарным способом, как это сделало руководство оппозиции. Доказательство публичное, общеизвестное и нашумевшее. До этого деградировала политика, и с нравственной точки зрения так называемая экстремистская оппозиция Венесуэлы превращает свои преступные намерения в мошенничество, стремится к физическому устранению своих политических противников, рассчитывая на политическую, дипломатическую и финансовую поддержку правительства Дональда Трампа и колумбийского правительства Ивана Дуке.

Этот человек, глава компании Silvercorp, ответил, что террористическое вторжение прошло успешно, что командные группы находятся внутри Венесуэлы, что они получают поддержку народа и вооруженных сил и что в Венесуэле насчитывается более 17 районов, в которых ведутся боевые действия.

Этот человек был обманут экстремистскими группировками из Венесуэлы, или он пытался обмануть, чтобы вернуть часть денег, которые он не получил? Лгал, чтобы в последнюю минуту получить помощь от правительства США? Все это подлежит расследованию, потому что этот человек откровенно лжет. В ходе этого вторжения были задержаны американцы Аарон Берри и Люк Денман, профессиональные наемники из США и, с их слов, члены службы безопасности Дональда Трампа».

В пользу того, что Гудро был лишь исполнителем государственной политики США, указывает следующий факт. Накануне засылки наемников в Венесуэлу Джон Болтон, Эллиот Абрамс, Марк Рубио и другие, включая самого Гудро, делали публичные заявления о том, что власть в Каракасе скоро поменяется. Глава Госдепа США Майк Помпео и вовсе сообщил накануне операции «Гидеон», что в ближайшее время в столице Венесуэлы откроется посольство США. Таким образом венесуэльской оппозиции подавался сигнал, чтобы она была готова и держала своих сторонников в мобилизованном состоянии. Разумеется, операция «Негро Примеро» разрушила эти ожидания, породив огромную волну издержек для всех участников операции «Гидеон» — от Трампа и Болтона до Гуайдо и его окружения.
Поражение было настолько оглушительным, что его даже начали сравнивать с провальной высадкой в заливе Свиней на Кубе.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Катастрофа операции «Гидеон» нанесла сокрушительный удар по ЧВК Silvercorp и Джордану Гудро лично. Признательные показания Люка Денмана и Аарона Берри и подтверждение ими подлинности документов, подписанных Гудро и представителями Хуана Гуайдо, мгновенно разрушили публичную версию о том, что никакой операции по свержению режима Мадуро не было и все это пропаганда режима чавистов. А ведь в первые дни Вашингтон ушел в полный отказ. Началась стадия контроля ущерба:
1
Гудро был вынужден сделать публичные заявления, где целенаправленно брал всю вину на себя, отрицая участие в подготовке операции ЦРУ и Госдепа.
2
Органы власти США выступали с комментариями, указывая на непричастность к операции «Гидеон».
3
Белый дом был вынужден также давать официальные разъяснения, что Дональд Трамп и его администрация не имеют никакого отношения к проводимой в Венесуэле операции.
4
Власти Колумбии официально отрицали, что знали о подготовке ЧВК Silvercorp на ее территории операции по свержению законной власти в соседней стране, в том числе с привлечением для этого колумбийских граждан.
5
Великобритания на уровне Совета Безопасности ООН поддержала версию США о непричастности американских государственных структур к попытке переворота в Венесуэле, а также приветствовала расследование против Джордана Гудро и ЧВК Silvercorp.
6
Хуан Гуайдо даже после публикации контракта на свержение Мадуро отрицал собственную причастность и лиц из своего окружения к попытке оплатить контракт с Гудро за счет средств Венесуэлы.
Фактически Гудро стал «великим стрелочником» от которого отказалось государство, сделав его публичным виновником провала операции по свержению Мадуро. Так как полностью скрыть связь США с попыткой военного переворота после публикации документов, улик и показаний задержанных наемников из Silvercorp было крайне затруднительно, сформирована легенда для прессы (возможно, она существовала заранее, на случай провала операции), согласно которой произошедшее — самовольное дело группы лиц из окружения Хуана Гуайдо, заключивших контракт с Джорданом Гудро и ЧВК Silvercorp, с отсутствием государственного участия на всех стадиях.

Такие пятна с биографии не отстирываются, хотя стоическая позиция Гудро, который не сдал никого из высокопоставленных заказчиков госпереворота, возможно, еще и принесет ему некоторую пользу в дальнейшем, при одной из будущих республиканских администраций. В конечном итоге даже военный преступник Эллиот Абрамс смог найти себя в институтах американской власти спустя десятилетия после своих кровавых похождений в Латинской Америке.

Но, помимо официального расследования и критики властей, отказавшихся от Silvercorp, сам Гудро был подвергнут резкой «внутрицеховой» оценке со стороны бывших и действующих военных, делавших акцент не на политических аспектах, а на технической стороне операции, которая не выдерживала никакой критики, и указывали на низкий организационный уровень работы ЧВК.
Отмечалось следующее:
Небольшое число задействованных американских оперативников и ставка на венесуэльских дезертиров, подготовленных в лагерях на территории Колумбии, включая тех, кто бежал туда после неудачных попыток переворота 2019 года, среди которых были и внедренные агенты разведки Венесуэлы (SEBIN). Они собирали информацию о политической эмиграции в Колумбии и занимались работой по ее разложению.
Пренебрежение вопросами секретности на различных уровнях подготовки. Как стало известно позднее, о самой концепции операции с участием Гудро в Венесуэле знали еще осенью 2019 года, а с марта 2020-го агент разведки (предположительно, кубинской внешней) уже добыл сведения о структуре операции, ее участниках и задействованных силах. Стоит также отметить, что утечка информации происходила и со стороны венесуэльских заказчиков, так как агенты SEBIN находились и в окружении Хуана Гуайдо.
Ошибочная ставка на переворот военных, которые должны были поддержать действия засылаемых в Венесуэлу групп. Хотя еще в 2019 году, после провала одного из заговоров, стало понятно, что SEBIN через подставных «оппозиционных военных» ведет с ЦРУ игру в стиле «Операция Трест». Тем не менее к весне 2020 года участники операции сохраняли уверенность, что у них может быть серьезная военная поддержка в случае успешного старта операции с захватом или убийством Мадуро.
Посредственное качество используемого в операции оборудования. Это связывалось с тем, что оплата за операцию должна была поступить за счет средств Венесуэлы после успешного свержения Мадуро. Поэтому на этапе подготовки действовал режим экономии, что обусловило малое количество персонала Silvercorp и посредственный материально-технический уровень обеспечения.
Вспомнили также публикации 2019 года о предложениях Принса по свержению Мадуро. Эрик Принс представил администрации Трампа более амбициозный план. Предлагалось задействовать свыше 5000 наемников, которые должны были позволить Хуану Гуайдо захватить власть. Переговоры на эту тему проходили в апреле 2019 года, но не нашли поддержки в администрации Трампа из-за негативного имиджа Принса, которого обвиняли в работе с НОАК по созданию ЧВК в Синьцзяне. Защитники Гудро позднее парировали эти обвинения, называя его патриотом, поэтому они доверились ему. В то время как Принс, получив отказ в Вашингтоне, в 2019 году поехал в Венесуэлу и предлагал там свои услуги вице-президенту Делси Родригес в вопросах подготовки полицейских и охраны политических кандидатов. Тут Принс, конечно, демонстрирует верх беспринципности, сначала предлагая услуги по свержению правительства Венесуэлы, а затем пытаясь стать его подрядчиком. В общем, патриот Гудро на этом фоне предстает более выигрышно, хотя вопросы к профессионализму как организатора не снимаются.
Совсем глупо также выглядело наличие американских паспортов и флагов у наемников. Этот аспект иногда трактуется сквозь призму варианта о «внутренней диверсии», когда операцию слили сами спецслужбы США, чтобы подставить Трампа накануне президентских выборов, тем более что у него с 2016 года был постоянный конфликт с представителями разведсообщества. В этом случае Гудро просто подставили, и он выступил в роли разменной монеты американской внутренней политики.
Так или иначе, для ЧВК Silvercorp все это имело серьезные последствия:
Гудро до сих пор приходится оправдываться за венесуэльскую историю, отстаивая версию об утечке информации и причастности к ней окружения Гуайдо;
Правительство США всячески дистанцируется от Silvercorp, по-прежнему отрицая обвинения в том, что эта компания действовала в Венесуэле в рамках реализации государственной американской политики;
В СМИ, в разведсообществе и в кругах ветеранов армии США периодически вспоминают непрофессионализм и авантюристичный подход к планированию компании Гудро. Кроме того, после прихода к власти демократов связи с администрацией Трампа — не лучший способ попасть в мейнстрим «приватизированной войны», где и без того хватает весомых игроков;
Крупных контрактов от правительства США ЧВК Silvercorp не получала, и крайне сомнительно, что при Байдене она их получит.
Таким образом, в 2021 году Silvercorp представляет собой ЧВК средней руки, втянутую в крайне скандальную историю, с которой правительство США не хочет иметь ничего общего. Поэтому вряд ли можно ожидать бурного роста компании в ближайшие годы. В лучшем случае она будет работать на контрактах среднего уровня в сфере охраны и безопасности, в основном на территории США. Возможно, если в 2024 году политическая конъюнктура поменяется, у Гудро еще будет шанс добиться взлета Silvercorp, где ему зачтут его молчание о заказчиках операции «Гидеон». Но вместе с тем нельзя исключать, что по примеру Blackwater будет произведен ребрендинг, чтобы забылось скомпрометированное название. Возможно, и самому Гудро придется отойти в тень, смирившись, что жаркие пляжи Венесуэлы, которые должны были открыть ему путь в высшую лигу американских ЧВК, похоронили его наполеоновские планы.

В качестве послесловия можно отметить, что два сотрудника Silvercorp — Аарон Берри и Люк Денман — получили в Венесуэле по 20 лет тюремного заключения за террористическую деятельность. Вашингтон обещал предпринять усилия по их освобождению, но на текущий момент переговоры на эту тему фактически заморожены, и наемники продолжают отбывать срок, являясь золотой жилой для венесуэльской государственной пропаганды, демонстрирующей живое доказательство участия США в попытках свергнуть местный политический режим.

Американская политика в отношении Венесуэлы не изменилась. Санкции сохраняются, а сам Байден официально заявил, что США продолжат давление на Мадуро.
Историю с ЧВК Silvercorp в текущей администрации предпочитают не комментировать.




* «Талибан» — террористическая группировка, запрещенная на территории Российской Федерации.
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