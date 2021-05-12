Таким образом, в 2021 году Silvercorp представляет собой ЧВК средней руки, втянутую в крайне скандальную историю, с которой правительство США не хочет иметь ничего общего. Поэтому вряд ли можно ожидать бурного роста компании в ближайшие годы. В лучшем случае она будет работать на контрактах среднего уровня в сфере охраны и безопасности, в основном на территории США. Возможно, если в 2024 году политическая конъюнктура поменяется, у Гудро еще будет шанс добиться взлета Silvercorp, где ему зачтут его молчание о заказчиках операции «Гидеон». Но вместе с тем нельзя исключать, что по примеру Blackwater будет произведен ребрендинг, чтобы забылось скомпрометированное название. Возможно, и самому Гудро придется отойти в тень, смирившись, что жаркие пляжи Венесуэлы, которые должны были открыть ему путь в высшую лигу американских ЧВК, похоронили его наполеоновские планы.
В качестве послесловия можно отметить, что два сотрудника Silvercorp — Аарон Берри и Люк Денман — получили в Венесуэле по 20 лет
тюремного заключения за террористическую деятельность. Вашингтон обещал предпринять усилия по их освобождению, но на текущий момент переговоры на эту тему фактически заморожены, и наемники продолжают отбывать срок, являясь золотой жилой для венесуэльской государственной пропаганды, демонстрирующей живое доказательство участия США в попытках свергнуть местный политический режим.
Американская политика в отношении Венесуэлы не изменилась. Санкции сохраняются, а сам Байден официально заявил, что США продолжат давление на Мадуро.