Сначала провалился план вторжения 200 боевиков из Колумбии под прикрытием «гуманитарного конвоя» и при пособничестве наркокартеля «Лос Растрохос». После этого, отвергнув план Принса с вторжением 5000 наемников, ставку сделали на план ЦРУ с «заговором генералов» и майским переворотом 2019 года, который оказался ловушкой для американских спецслужб. Так как издержки венесуэльского курса росли, а результата все не было, поиск вариантов продолжался. Где-то в этот период, летом-осенью 2019 года, был проявлен интерес к плану, продвигаемому людьми из окружения Гуайдо, которые хотели сделать ставку на скопившихся в Колумбии и Флориде дезертиров. В США они искали финансирования и поддержки. Но после провала майского переворота вкладывать большие деньги в этот проект никто не хотел, так как начало возникать мнение, что Мадуро останется, несмотря на давление со стороны США, и риски при участии в попытках его свержения существенно возрастают.



Поэтому и возникает фигура Гудро, у которого запросы на организацию операции были на порядок меньше, чем у того же Принса. Кроме того, он сказал, что готов получить оплату не до, а после операции в случае ее успеха. То есть заранее брал на себя и свою компанию риск, что в случае провала ему никто не заплатит. Это хорошо показывает уровень как самого Гудро, так и его компании — крупные ЧВК вряд ли согласились бы работать на таких условиях, с высоким риском отработать бесплатно. В какой-то мере ставка на Гудро является характерной чертой всей политики администрации Трампа, которая в международных вопросах часто демонстрировала вопиющий непрофессионализм и неразборчивость в средствах, в том числе и в случаях, когда это было невозможно списать на саботаж Демократической партии и разведсообщества.



В конечном итоге контракт с венесуэльскими оппозиционерами был подписан. Хотя Белый дом и отрицал свою причастность, маловероятно, что там могли не знать об одной из ключевых операций, которая должна была в корне изменить статус Гуайдо.