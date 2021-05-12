В Кремле сообщили детали переговоров Путина и Эрдогана по ситуации в Восточном Иерусалиме

Москва, 12 мая. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявили о серьезной обеспокоенности обострением ситуации в Восточном Иерусалиме.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, лидеры по телефону обсудили эскалацию обстановки в регионе.

«Проведен предметный обмен мнениями в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме. Высказана серьезная обеспокоенность продолжающимися столкновениями, ростом числа убитых и раненых», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран призвали стороны конфликта к снижению напряженности и мирному урегулированию имеющихся вопросов.

Ранее СМИ показали видеозапись, на которой были зафиксированы последствия масштабного обстрела израильского города со стороны сектора Газа.