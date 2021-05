Стрелок из Колорадо убил шесть человек на вечеринке, потому что его не пригласили

Колорадо-Спрингс, 12 мая. Полиция города Колорадо-Спрингс заявила, что 28-летний стрелок Теодоро Масиас, убивший шесть человек на вечеринке, сделал это, потому что его не пригласили на праздник. Стрелок находился в отношениях с одной из жертв около года. Об этом сообщил The Huffington Post.

Accused gunman Teodoro Macias opened fire because he had not been invited and then killed himself, police said Tuesday. https://t.co/fxE7v3PhWt