Стрелок из Колорадо убил шесть человек на вечеринке, потому что его не пригласили

Колорадо-Спрингс, 12 мая. Полиция города Колорадо-Спрингс заявила, что 28-летний стрелок Теодоро Масиас, убивший шесть человек на вечеринке, сделал это, потому что его не пригласили на праздник. Стрелок находился в отношениях с одной из жертв около года. Об этом сообщил The Huffington Post.

Accused gunman Teodoro Macias opened fire because he had not been invited and then killed himself, police said Tuesday. https://t.co/fxE7v3PhWt — HuffPost (@HuffPost) May 11, 2021

По данным полиции, у Масиаса возник конфликт с родственниками его девушки, 28-летней Сандры Ибарра-Перес. Также он отличался ревнивым характером. И после того, как его не позвали на семейный праздник, он решил отомстить.

«В основе этого ужасного акта лежит домашнее насилие. Когда Масиаса не пригласили на семейное собрание, подозреваемый в ответ открыл огонь», — заявил на пресс-конференции начальник полиции Колорадо-Спрингс Винс Ниски.

9 мая Масиас, вооруженный полуавтоматическим пистолетом Smith & Wesson M&P, ворвался в один из домов на востоке Колорадо-Спрингс, где семья праздновала день рождения, и начал стрельбу. Сначала он убил свою девушку Сандру Ибарра-Перес, потом пятерых ее родственников, среди которых были дети, а затем покончил жизнь самоубийством. Всего в результате стрельбы погибло семь человек, еще один скончался от полученных ранений в больнице.

Бум расстрелов

Америка в этом году переживает настоящий бум расстрелов с применением оружия. В новостных сводках то и дело мелькают сообщения об очередной бойне или убийстве афроамериканца. С начала 2021 года США вышли на новую ступень по количеству убийств с применением огнестрельного оружия. С 1 января по 26 апреля произошло 160 перестрелок, в которых были убиты или ранены четверо и более человек. В прошлом году за этот же срок зарегистрировано всего 90 подобных случаев.