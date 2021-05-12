Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 14:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:39
Политика
Песков рассказал о проработке нового положения о гражданском оружии
14:38
Происшествия
Военкомат признал казанского стрелка годным к службе вопреки диагнозу
14:38
Армия
Москва призвала к сдержанности стороны палестино-израильского конфликта
14:37
Экономика
Прогноз ЕК по росту ВВП РФ стал поводом напомнить Западу о "неработающих санкциях"
14:34
Общество
Потолок рухнул в здании университета в Ростове, ФАН узнал подробности
14:32
Общество
Шахназаров предложил Собчак отправиться в Латвию после ее слов о параде Победы
14:31
Общество
Россияне пожаловались на сбои в работе «Яндекса»
14:30
Происшествия
Отставной генерал полиции Михайлов озвучил причину стрельбы в казанской гимназии
14:27
Политика
Норкин напомнил американцу Бому о реальной роли США во Второй мировой войне
14:27
Экономика
Еврокомиссия прогнозирует ускоренный рост ВВП России в 2021 году
14:27
Армия
Минобороны Армении заявило об урегулировании ситуации в Сюникской области
14:27
Общество
Голикова исключила введение локдауна в России осенью
14:25
Общество
Голикова заявила о скором открытии авиасообщения с рядом стран
14:23
Армия
В Израиле пообещали продолжить наносить удары по сектору Газа до достижения полной тишины
14:21
Политика
Беглов грамотно ответил на провокационное заявление Вишневского о незаконных акциях
14:20
Политика
Пентагон согласился упразднить запрет на инвестиции в Xiaomi
14:20
Экономика
Банк России установил официальные курсы валют на 13 мая
14:19
Происшествия
В Татарстане простились с учительницей, отдавшей жизнь за учеников
14:18
Происшествия
Учителя казанской гимназии назвали стрелка тихим мальчиком «с Камчатки»
14:16
Общество
Кремль: введение права на отгул после прививки от COVID-19 по всей РФ не планируется
Все новости

Сторож-депутат в ЯНАО попался на выращивании конопли в собственном сарае

  /   Обновлено: 12 мая 2021 14:03
Происшествия
Сторож-депутат в ЯНАО попался на выращивании конопли в собственном сарае
pixabay.com  /  fsHH

 

Салехард, 12 мая. Депутат муниципального образования Белоярское попался на выращивании конопли. Как стало известно ФАН, мужчина, помимо делегированных ему полномочий, подрабатывал сторожем.

Местным сыщикам поступила оперативная информация о том, что депутат Белоярского сельского Совета в сарае выращивает коноплю. Блюстители закона решили провести определенные мероприятия, чтобы задержать злоумышленника с поличным. В ходе осмотра территории участка, на котором проживает мужчина, они нашли несколько кустов культивированного растения, выращивание которого запрещено законом.

«По данному факту в отношении депутата было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное изготовление наркотического средства и его хранение в значительном размере». В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ямало–Ненецкому автономному округу Елена Демьянова.

До того как баллотироваться в сельские депутаты, подозреваемый работал сторожем.

«Дело в том, что в селе Белоярск Приуральского района проживают в основном жители коренной национальности, — пояснил ФАН источник в полиции. — Населенный пункт относится к депрессивному району. В депутаты выбирать было некого. Нашли на эту должность местного сторожа и проголосовали за него».

Однако, как оказалось, у новоявленного государственного деятеля была пагубная привычка — он любил курить марихуану. Чтобы не покупать ее у других людей, мужчина в сарае стал выращивать коноплю самостоятельно.

Блюстители закона насчитали в деревянной постройке более двадцати кустов растения. Они были высажены рядками и культивированы. Депутат не стал отпираться, полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления.

Если его вина будет доказана в суде, то мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения на время проведения следственных действий.

уголовное дело конопля янао депутат
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 242773 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 241453 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 161175 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 123196 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 117897 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Происшествия / Сторож-депутат в ЯНАО попался на выращивании конопли в собственном сарае
Рейтинг@Mail.ru