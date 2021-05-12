Сторож-депутат в ЯНАО попался на выращивании конопли в собственном сарае

Салехард, 12 мая. Депутат муниципального образования Белоярское попался на выращивании конопли. Как стало известно ФАН, мужчина, помимо делегированных ему полномочий, подрабатывал сторожем.

Местным сыщикам поступила оперативная информация о том, что депутат Белоярского сельского Совета в сарае выращивает коноплю. Блюстители закона решили провести определенные мероприятия, чтобы задержать злоумышленника с поличным. В ходе осмотра территории участка, на котором проживает мужчина, они нашли несколько кустов культивированного растения, выращивание которого запрещено законом.

«По данному факту в отношении депутата было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное изготовление наркотического средства и его хранение в значительном размере». В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ямало–Ненецкому автономному округу Елена Демьянова.

До того как баллотироваться в сельские депутаты, подозреваемый работал сторожем.

«Дело в том, что в селе Белоярск Приуральского района проживают в основном жители коренной национальности, — пояснил ФАН источник в полиции. — Населенный пункт относится к депрессивному району. В депутаты выбирать было некого. Нашли на эту должность местного сторожа и проголосовали за него».

Однако, как оказалось, у новоявленного государственного деятеля была пагубная привычка — он любил курить марихуану. Чтобы не покупать ее у других людей, мужчина в сарае стал выращивать коноплю самостоятельно.

Блюстители закона насчитали в деревянной постройке более двадцати кустов растения. Они были высажены рядками и культивированы. Депутат не стал отпираться, полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления.

Если его вина будет доказана в суде, то мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения на время проведения следственных действий.