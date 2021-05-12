Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 14:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:38
Армия
Москва призвала к сдержанности стороны палестино-израильского конфликта
14:37
Экономика
Прогноз ЕК по росту ВВП РФ стал поводом напомнить Западу о "неработающих санкциях"
14:34
Общество
Потолок рухнул в здании университета в Ростове, ФАН узнал подробности
14:32
Общество
Шахназаров предложил Собчак отправиться в Латвию после ее слов о параде Победы
14:31
Общество
Россияне пожаловались на сбои в работе «Яндекса»
14:30
Происшествия
Отставной генерал полиции Михайлов озвучил причину стрельбы в казанской гимназии
14:27
Политика
Норкин напомнил американцу Бому о реальной роли США во Второй мировой войне
14:27
Экономика
Еврокомиссия прогнозирует ускоренный рост ВВП России в 2021 году
14:27
Армия
Минобороны Армении заявило об урегулировании ситуации в Сюникской области
14:27
Общество
Голикова исключила введение локдауна в России осенью
14:25
Общество
Голикова заявила о скором открытии авиасообщения с рядом стран
14:23
Армия
В Израиле пообещали продолжить наносить удары по сектору Газа до достижения полной тишины
14:21
Политика
Беглов грамотно ответил на провокационное заявление Вишневского о незаконных акциях
14:20
Политика
Пентагон согласился упразднить запрет на инвестиции в Xiaomi
14:20
Экономика
Банк России установил официальные курсы валют на 13 мая
14:19
Происшествия
В Татарстане простились с учительницей, отдавшей жизнь за учеников
14:18
Происшествия
Учителя казанской гимназии назвали стрелка тихим мальчиком «с Камчатки»
14:16
Общество
Кремль: введение права на отгул после прививки от COVID-19 по всей РФ не планируется
14:16
Экономика
Экспорт российского мороженого в США увеличился почти в 4 раза
14:16
Весь мир
Россия и Египет проведут Год гуманитарного обмена
Все новости

Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс

Общество
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Федеральное агентство новостей  / 


ФАН стали известны подробности вчерашней трагедии в гимназии № 175 в Казани. По данным следствия, все учителя, которые в тот день находились в школе, утверждают, что именно директор Амина Валеева руководила эвакуацией учеников с первого этажа и действиями учителей на остальных. Она воспользовалась всеми средствами связи, которые были под рукой, чтобы донести серьезность положения.

По данным учителей, первый выстрел, который произошел на улице, никто не воспринял всерьез. Лишь после второго все начали понимать, что и первый хлопок — не случайность. Кстати, второй выстрел был сделан уже по человеку — на улице рядом со школой в это время находилась 19-летняя выпускница школы Алина С. Позднее она была госпитализирована с огнестрельным слепым ранением мягких тканей шеи и волосистой части головы. Девушка пришла в школу, где училась, за учебником, который одолжила одному из девятиклассников.

После третьего выстрела, когда взорвалась заблокированная вахтером дверь, все начали выглядывать в окна, чтобы узнать, что происходит. Директор была уже в курсе ситуации, поэтому в школьных группах одного из мессенджеров она срочно отдала приказ всем забаррикадироваться в классах, отойти от дверей и окон и спрятаться под партами. Поняв, что во время урока не все учителя могут воспользоваться мобильным телефоном, вышла с объявлением по громкой связи.

Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Global Look Press  / vk.com/region_kazan116

На первом этаже, где традиционно учатся младшеклассники, учителя начали эвакуацию детей через окна, что, кстати, прописано и в правилах пожарной безопасности. Гимназия неоднократно отрабатывала этот момент. В 2020 году МЧС проводило плановую проверку, к планам и отработке действий не возникло ни одного вопроса.

Именно эвакуацией (из окна) учеников занималась учительница начальных классов Венера Айзатова, когда преступнику удалось ворваться в класс. Она погибла, спасая школьников. Кстати, по первоначальным данным, большинство детей из младших классов пострадали именно от порезов и обошлись без серьезных травм.

Поднявшись на второй этаж, 19-летний Ильназ Галявиев увидел шедшую по коридору Эльвиру Игнатьеву, учительницу английского языка. Девушка вообще не должна была находиться в школе — в понедельник первое занятие у нее начиналось с третьего урока. Но молодая преподавательница решила прийти на работу на час раньше, подготовиться.

На втором этаже Галявиев не смог открыть больше ни одной двери и поднялся на третий. До сих пор непонятно, почему в 8 «А» не услышали объявления и дверь была открыта. В этот час у них был урок родной речи, вела его классная руководительница Диляра Галиуллина. Убийца ранил учительницу и расстрелял большую часть ребят.

Напомним, 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев хладнокровно расстрелял детей в гимназии № 175. В результате погибли 9 человек, 21 получил ранения. Сам преступник после этого вышел к силовикам, подняв руки. 

стрельба казань школа
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 242773 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 241453 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 161175 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 123196 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 117897 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Общество / Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Рейтинг@Mail.ru