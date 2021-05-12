Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс



ФАН стали известны подробности вчерашней трагедии в гимназии № 175 в Казани. По данным следствия, все учителя, которые в тот день находились в школе, утверждают, что именно директор Амина Валеева руководила эвакуацией учеников с первого этажа и действиями учителей на остальных. Она воспользовалась всеми средствами связи, которые были под рукой, чтобы донести серьезность положения.

По данным учителей, первый выстрел, который произошел на улице, никто не воспринял всерьез. Лишь после второго все начали понимать, что и первый хлопок — не случайность. Кстати, второй выстрел был сделан уже по человеку — на улице рядом со школой в это время находилась 19-летняя выпускница школы Алина С. Позднее она была госпитализирована с огнестрельным слепым ранением мягких тканей шеи и волосистой части головы. Девушка пришла в школу, где училась, за учебником, который одолжила одному из девятиклассников.

После третьего выстрела, когда взорвалась заблокированная вахтером дверь, все начали выглядывать в окна, чтобы узнать, что происходит. Директор была уже в курсе ситуации, поэтому в школьных группах одного из мессенджеров она срочно отдала приказ всем забаррикадироваться в классах, отойти от дверей и окон и спрятаться под партами. Поняв, что во время урока не все учителя могут воспользоваться мобильным телефоном, вышла с объявлением по громкой связи.

Global Look Press / vk.com/region_kazan116

На первом этаже, где традиционно учатся младшеклассники, учителя начали эвакуацию детей через окна, что, кстати, прописано и в правилах пожарной безопасности. Гимназия неоднократно отрабатывала этот момент. В 2020 году МЧС проводило плановую проверку, к планам и отработке действий не возникло ни одного вопроса.

Именно эвакуацией (из окна) учеников занималась учительница начальных классов Венера Айзатова, когда преступнику удалось ворваться в класс. Она погибла, спасая школьников. Кстати, по первоначальным данным, большинство детей из младших классов пострадали именно от порезов и обошлись без серьезных травм.

Поднявшись на второй этаж, 19-летний Ильназ Галявиев увидел шедшую по коридору Эльвиру Игнатьеву, учительницу английского языка. Девушка вообще не должна была находиться в школе — в понедельник первое занятие у нее начиналось с третьего урока. Но молодая преподавательница решила прийти на работу на час раньше, подготовиться.

На втором этаже Галявиев не смог открыть больше ни одной двери и поднялся на третий. До сих пор непонятно, почему в 8 «А» не услышали объявления и дверь была открыта. В этот час у них был урок родной речи, вела его классная руководительница Диляра Галиуллина. Убийца ранил учительницу и расстрелял большую часть ребят.

Напомним, 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев хладнокровно расстрелял детей в гимназии № 175. В результате погибли 9 человек, 21 получил ранения. Сам преступник после этого вышел к силовикам, подняв руки.