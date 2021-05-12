Потолок рухнул в здании университета в Ростове, ФАН узнал подробности

Ростов-на-Дону, 12 мая. На четвертом этаже главного корпуса Южного Федерального университета, расположенного в центре Донской столицы, обвалился потолок.

Об этом стало известно из социальных сетей, куда студенты выложили видео и фото с места происшествия. Как сообщил центр общественных коммуникаций университета, незначительная часть потолочного перекрытия площадью три квадратных метра обвалилась в связи с образовавшейся трещиной.

«В целях обеспечения безопасности жизни студентов и сотрудников университета, учебные занятия были перенесены в другие корпуса. Студенты и сотрудники не пострадали», — пояснили в пресс-службе ЮФУ.

В настоящее время занятия в корпусе отменены. Сейчас там проходит строительно-техническая экспертиза. О сроках проведения работ, их стоимости и возобновлению обучения в корпусе, станет ясно после заключения экспертов.

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