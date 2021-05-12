Глава Правительства РФ оценил взаимодействие исполнительной и законодательной власти

Москва, 12 мая. Парламент и правительство подняли на другой уровень взаимодействие законодательной и исполнительной власти России. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Глава правительства выступал в Госдуме с ежегодным отчетом о работе за 2020 год. По его словам, парламент и правительство совместными усилиями работали над реализацией ключевых положений послания президента.

«Главное — мы подняли на совершенно другой уровень взаимодействие законодательной и исполнительной власти», — заявил Мишустин.

Стоит отметить, что в ходе выступления Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию в российской промышленности в 2020 году. По его словам, стране удалось избежать критического падения в этой области благодаря работе регионов, федеральных ведомств и промышленников.