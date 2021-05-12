Сергей Пенкин экстренно похудел к юбилею на 22 килограмма

Москва, 12 мая. Известный певец Сергей Пенкин за несколько месяцев смог стремительно преобразиться — он скинул 22 килограмма. Главной мотивацией для звезды был юбилейный концерт.

В феврале Пенкин отметил 60-летний юбилей, к которому был приурочен его масштабный концерт. Ради такого мероприятия артист решил привести себя в идеальную форму. На выступление было приглашено много звездных коллег, поэтому певец хотел выглядеть на все сто. По словам Пенкина, никаких жестких диет он не придерживался, а просто исключил из своего рациона все углеводы.

«Я ел рыбу и иногда мясо, так как не очень их люблю. Все это готовилось исключительно на пару. Потом я постился 40 дней, когда приходилось есть картофель, горох и прочее. ...Я очень хотел похудеть к выступлению в честь 60-летия. Все артисты, которые должны были прийти в качестве гостей, были очень стройными, а мне хотелось соответствовать», — рассказал артист в Youtube-шоу Дмитрия Гордона.

Он признался, что за время Пасхальной недели набрал 1,5 кг, поэтому сейчас некоторые продукты для него снова под запретом. Пенкин вновь перестал есть сахар, заменив его на мед. По словам звезды, он очень доволен своей нынешней формой и чувствует себя прекрасно.

За свою фигуру недавно взялся и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. После перенесенного коронавируса он поправился до 105 килограммов. Теперь ему предстоит проявить немало выдержки и добиться важной цели, чтобы похудеть к следующему Новому году.