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«Это прикончит их экономику»: США может дорого обернуться попытка загнать в угол Эр-Рияд

Экономика
«Это прикончит их экономику»: США может дорого обернуться попытка загнать в угол Эр-Рияд
ПолитЭксперт

Вашингтон, 12 мая. Пользователи Сети прокомментировали возможные действия Вашингтона в попытке «загнать в угол» все сотрудничающие с КНР страны, в числе которых может оказаться Саудовская Аравия.

Китайская Народная Республика и Саудовская Аравия планируют расширять сотрудничество: Эр-Рияд может продать китайцам акции Saudi Aramco. Данная сделка приведет к значительному изменению баланса сил на Ближнем Востоке, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Это также способно поставить под вопрос влияние Вашингтона, который будет пытаться «загнать в угол» Саудовскую Аравию. Причем США могут не ограничиться Эр-Риядом и вести такую же политику в отношении всех остальных стран, которые сотрудничают с Пекином, говорится в статье.

«Если американцы попытаются загнать саудитов в угол, те могут ввести эмбарго на поставки нефти в США <...> учитывая ту непростую ситуацию, что складывается в США сейчас <...> это просто прикончит их экономику», — комментируют материал в Сети.

Сближение Саудовской Аравии и Китая также может создать проблемы для американского доллара. Речь идет о том, что китайский юань начинает использоваться в качестве международной торговой валюты. Торговая война между Пекином и Вашингтоном только ускорит процесс отказа стран от доллара, уверены авторы статьи. А обострение отношений с Эр-Риядом приведет к «ухудшению ситуации внутри США», считают пользователи Сети.

Китайский регулятор планирует вскоре обеспечить доступность цифрового юаня иностранным инвесторам. Расширить сферу применения валюты хотят к зимней Олимпиаде-2022.

россия саудовская аравия китай доллар
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